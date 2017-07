Treneren setter inn ekspertenes favoritt – vraker Andrine Hegerberg igjen

DEVENTER: Fra utsiden ser det umulig ut.

De norske spillerne har likevel troen på at avansement til EM-kvartfinalen er mulig. Oppgaven: Slå Danmark med tre mål (samtidig som Nederland slår Belgia).

– Alt er mulig i fotball, slår kaptein Maren Mjelde fast før kampen.

Til Danmark-kampen har Martin Sjögren satt ut Andrine Hegerberg og Elise Thorsnes fra sist kamp.

Inn kommer Maria Thorisdottir og Guro Reiten. Sistnevnte har vært en spiller de fleste ekspertene som følger laget har etterlyst. Hun er toppscorer i Toppserien og kommer inn på et lag som skriker etter mål.

Maren Mjelde flyttes frem på midtbanen, mens Thorisdottir settes inn i midtforsvaret.

Hun måtte kaste inn håndkledet i siste liten før Belgia-kampen med kramper.

Kristine Minde flyttes ned på høyrebacken, med Ingrid Moe Wold over på venstresiden hvor Thorsnes har spilt til nå. Sistnevnte har slitt i de første kampene.

Det gjenstår å se om Sjögren gjor noen endringer i formasjonen, og setter både Reiten og Caroline Graham Hansen bak spissen Ada Hegerberg, eller fortsetter med diamantformasjonen på midtbanen som ikke har fungert så langt.

Hele laget : Ingrid Hjelmseth – Kristine Minde, Nora Holstad Berge, Maria Thorisdottir, Ingrid Moe Wold – Ingrid Schjelderup, Ingrid Marie Spord, Maren Mjelde – Caroline Graham Hansen, Guro Reiten, Ada Hegerberg

Heldig med ny sjanse

Da Mjelde møtte pressen søndag kveld virket hun veldig klar for oppgaven. Etter to svært skuffende forstillinger mot Nederland og Belgia er det en norsk spillergruppe som er veldig klar for å vise at det bor mer i dem.

– Vi hadde et veldig godt møte dagen etter Belgia-kampen, hvor vi fikk luftet ut og giret om. Det har ikke vært vanskelig å motivere oss for å vinne denne kampen, sier Chelsea-proffen.

Hun mener laget er kjempeheldig som har fått en ny sjanse etter to svake kamper.

Vil fortsette som før

Nå gjelder det bare å finne den rette balansen slik at man ikke blir altfor overivrige.

– Det vil være en gjeng ute på banen som er ekstremt motivert for det offensive spillet og som vil score mål, for vi må jo ha tre. Det viktigste blir først og fremst å få kontroll på kampen, vi må være litt tålmodige og få kampen inn i vårt spor. Det er det vi ikke har klart så langt. Vi må ikke bli for hete i toppen, advarer hun.

Caroline Graham Hansen har også troen på at tremålsseier er mulig, selv om utgangspunktet er alt annet enn gunstig.

– Sist vi spilte mot dem, vant vi 5–2. Vi må bare gi det et skikkelig forsøk. Det blir for defensivt å tenke at det ikke går, bare fordi vi ikke har scoret mer enn to mål i en kamp tidligere i sesongen, sier Norges beste spiller så langt i EM.

Flere eksperter har tatt til orde for at Wolfsburg-spilleren bør flyttes ut på kanten, slik at Norge får mer bredde i spillet og hun enda oftere blir satt opp én mot én.

Selv regner hun med å spille i en rolle sentralt i banen.

– Det ville være dumt å endre på noe vi har trent på i et halvt år, bare fordi vi har hatt to dårlige kamper, sier hun.

Trente i hemmelighet

Martin Sjögren ledet laget i en «hemmelig» treningsøkt på formiddagen søndag, mens den offisielle treningen på stadion på kvelden bare ble en inspeksjon av banen og litt lek med ballen.

– Det var godt å gjennomføre den i litt ensomhet. Vi trengte litt ro rundt, forklarer svensken, som vet at kritikken mot hans mesterskapsdebut vil bli enda sterkere om Norge leverer enda en kamp godt under det nivået som var forventet av laget før EM.