Nedrykksstriden kan bli avgjort med historisk liten margin: – Det beste hadde vært å ta valium

Det kunne knapt vært jevnere. Med én serierunde igjen å spille har Aalesund og Sogndal ikke bare like mange poeng, men også lik målforskjell. Ett av lagene rykker direkte ned, det andre må ut i to kvalifiseringskamper mot Ranheim.

Utfallet kan bli avgjort med minst mulig margin.

For i tillegg til å ha identisk poengsum og målforskjell, har de to lagene også nesten scoret og sluppet inn like mange mål. Aalesund har scoret ett mål mer enn Sogndal, mens sogndølene har sluppet inn ett mål mindre enn tabellnaboene.

Etter søndagens kamper risikerer man altså at det vil stå nøyaktig helt likt mellom de to lagene. Like mange poeng, lik målforskjell og samme antall scorede mål. Det skal ekspempelvis ikke mer til enn at Sogndal taper 1–2 mot Vålerenga, mens Strømsgodset slår Aalesund 1–0.

– Hvordan vil det da bli avgjort?

– Rekkefølgen er: poeng, målforskjell, antall scorede mål og innbyrdes oppgjør. Hvis det da også er likt, vil det bli spilt en omkamp, sier Nils Fisketjønn, direktør for konkurranseavdelingen i Norges fotballforbund (NFF).

Aldri skjedd før

Omkamp vil det uansett ikke bli, for Sogndal har vunnet begge kampene mot Aalesund denne sesongen. Dersom lagene skulle avslutte sesongen med identisk poengsum, målforskjell og samme antall scorede mål, vil sogndølene altså berge plassen på innbyrdes oppgjør.

– Jeg har vært med på at nedrykk avgjøres på målforskjell, det skjer nesten hvert år i én eller annen divisjon. Men jeg kan ikke huske å ha opplevd at det har vært så jevnt, sier Fisketjønn.

Det er ikke så rart. Om nedrykksstriden skulle bli avgjort på innbyrdes oppgjør, vil det i så fall være en historisk begivenhet.

Aftenposten har sett gjennom samtlige sesonger siden omleggingen av seriesystemet i 1963, og aldri før har et nedrykk fra øverste nivå blitt avgjort på innbyrdes oppgjør.

Mirakler på Sunnmøre

Elleve ganger har laget under nedrykksstreken hatt samme poengsum som laget over, sist i 2004 da Stabæk rykket ned og Bodø/Glimt måtte ut i kvalifisering.

Den gang hadde Glimt bedre målforskjell enn laget fra Bærum. For å finne forrige gang både poengsummen og målforskjellen var identisk, må man helt tilbake til den gangen toppdivisjonen bare besto av ti lag.

Både i 1969 og 1970 berget Hødd plassen i toppdivisjonen fordi de hadde scoret flere mål enn laget under dem på tabellen. I 1969 slo de Sarpsborg FK 3–1 i siste serierunde og endte dermed opp med fire flere scoringer enn Start, mens de året etter vartet opp med en 6–0-seier over tabelljumbo Pors Grenland i sesongens siste kamp.

Seieren sørget for at de til slutt hadde scoret fire mål mer enn Skeid.

– Grisespennende

Søndag kan det igjen bli dramatisk på Sunnmøre. Aalesunds supporterleder sier at byens innbyggere har bitt negler i mange uker allerede.

– Det blir grisespennende, fastslår Stormen-leder Jostein Hjeldnes, som ikke legger skjul på at han for én gangs skyld kommer til å holde med flere lag enn Aalesund.

– På søndag er det to lag jeg heier på: Aalesund og Vålerenga. Og det er egentlig helt greit. Vi har jo et godt forhold til de fleste, det er bare Molde vi har problemer med, sier han.

Etter en oppløftende vår, har klubben i hans hjerte bare vunnet én av sine siste 15 kamper. Ingen lag har vært dårligere i samme periode. I den avgjørende runden møter de medaljejagende Strømsgodset, som befinner seg på motsatt ende av formskalaen.

– Får vi en i trynet tidlig, så blir det tungt. Da vil både spillerne og supporterne misten den lille troen de kanskje hadde, og vi vil havne i en negativ spiral, sier Hjeldnes.

Tror på Sogndal

– Så lenge det finnes håp, kommer vi til å ha troen på at det er mulig, sier Vidar Vadseth.

Lederen i Saftkokaradn, Sogndals supporterklubb, er forsiktig optimist før den siste serierunden.

– Vi har størst sjanse til å holde oss, mener jeg. Begge midtstopperne til Aalesund er ute og de møter Godset i kjempeform. Vi er i angrepsposisjon og møter et ferdigspilt Vålerenga, sier han.

Men nervepirrende blir det, uansett. Selv for en supporter som er vant med nedturer.

– Jeg har vært med på mange bunnstrider før, men jeg tror ikke jeg har vært med på noen jevnere enn denne. Det kommer til å bli spennende, sier Vadseth, og legger til:

– Det beste hadde vært å ta valium klokken fem på seks og våkne igjen klokken åtte - når alt er over.