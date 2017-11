Nådeløs dom: Italiensk presse krever at hele landslaget sparkes

fotball

– Ut med alle sammen, raser italienske medier. For første gang siden 1958 får ikke Italia være med i fotball-VM.

Heroiske Sverige klarte 0–0 i playoffreturen i Milano, og dermed er svenskene VM-klare etter 1–0 sammenlagt.

Mens euforien herjer hos «söta bror», er det blytungt å være italiener.

– Det er veldig morsomt at en relativt liten nasjon som Sverige klarer å ta seg til VM. Det er lov å være god i forsvar, og over to kamper synes jeg at Sverige fortjente dette, sier NRKs mangeårige fotballkommentator Arne Scheie.

– Men for oss som har fulgt fotball-VM i 100 år, skal jo Italia være med i VM. Dessverre er dagens Italia-utgave noe av det dårligste vi har sett. Laget mangler kreativitet og en skikkelig målscorer, sier fotballguruen.

– Alle bør gå

Dommen fra italienske medier er knallhard etter at Italia ikke maktet å score i løpet av drøye 180 minutter mot Sverige.

– Ut med alle sammen, skriver Corriere dello Sport på sin avisforside.

De peker på at det er 60 år siden sist landet ikke deltok i et VM-sluttspill, og at veterankeeper Gianluigi Buffon fikk et tårevått farvel.

Nå mener flere aviser at det er på tide med en fullstendig opprenskning, og at både president Carlo Tavecchio og landslagssjef Gian Piero Ventura bør gå.

– Alle bør gå av, lyder forsidetittelen til avisen Tuttosport.

– Null mål i en playoff mot Sverige er en skam, freser avisen.

– En æra er over, skriver La Gazzetta dello Sport.

Scheie håper på Danmark

Mens Italia fortviler, er både Island og Sverige nå klare for VM. Og tirsdag kveld kan Åge Hareides Danmark også sikre seg billett dersom de slår Irland i Dublin.

– Jeg håper selvsagt på Åge og Danmark. Tenk da, et VM med Danmark, Sverige og Island … Da mangler vi kun Finland og Norge, men man kan ikke få alt på en gang, sier Arne Scheie.

Han er enig med Åge Hareide og tror at Danmark tar seg til VM dersom de scorer i Dublin.

– Med dansk mål tror jeg det skal bli vanskelig for Irland. Da må irene ha to mål, og de scorer lite. Samtidig er Irland fysisk sterke, og det er deres hjemmebane. Danmark er ikke så bra borte, påpeker Scheie.