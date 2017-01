Nå trener Hussain med Molde - igjen

MOLDE: Etzaz Hussain er tilbake på Molde-trening, bare to måneder siden forrige treningsopphold i gamleklubben. Hussain skulle egentlig bli presentert som Astana-spiller 1. januar, men overgangen til den kasakhstanske toppklubben er fortsatt ikke offentliggjort.

23-åringen skal ha skrevet under på en treårsavtale med klubben som spilte i Champions League for ett år siden.

– Han har signert, men overgangen drøyer fordi det er noe trøbbel med papirarbeidet», skriver agent Jim Solbakken i en sms til Rbnett.

Kan bli aktuell for Molde

Etzaz Hussain ønsker ikke å kommentere situasjonen.

– Jeg ønsker ikke å uttale meg om dette før 1. januar, det eneste jeg kan si er at det er komplisert, sa han til Fotballkanalen i november.

Etter det Romsdals Budstikke forstår kan Hussain bli Molde-spiller dersom kontrakten med Astana blir terminert. Klubben skal være på jakt etter en ny midtbanespiller.

– Han er hos oss bare for å holde det i gang. Etzaz har vi jo et godt forhold til. Han trenger å steppe opp litt. Han har hatt et år uten så mye fotball. Det ble nok ikke sånn som han hadde håpet, men da hjelper vi ham i alle fall med å holde seg litt i gang, sa Ole Gunnar Solskjær til Rbnett da Hussain trente med Molde i november.

Tre klubber på et halvt år

Etter sterke prestasjoner i Europa League forlot Hussain MFK som Bosman-spiller i januar 2016. Etter bare et halvt år i tyrkiske Sivasspor ble han i juli fristilt fra kontrakten fordi klubben måtte kutte i lønnsbudsjettet.

I september besøkte han Astana sammen med agent Jim Solbakken, men overgangen skal ha blitt utsatt på grunn av uløste betingelser da kontrakten med Sivasspor ble avsluttet. I mellomtida var Hussain innom NK Rudés, som spiller på andre nivå i Kroatia.