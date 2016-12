Nå skal Ole Martin (21) endelig satses på i Molde

Ole Martin Rindarøy har vært MFKs eiendom i en årrekke, men var utleid til Start i 2015. Før 2016-sesongen forlenget gossingen avtalen med Molde ut 2017, før han ble leid ut til Lillestrøm.

Brødreduell på venstrebacken

Da Per Egil Flo signerte for tsjekkiske Slavia Praha i romjula, kom åpninga Rindarøy junior har ventet på de siste årene.

Ole Gunnar Solskjær bekrefter at klubben nå vil satse på de lokale brødrene på venstreback.

– Det har vært planen dersom Per Egil ikke ville forlenge sin kontrakt. Nå blir Knut Olav og Ole Martin våre venstrebacker, sier treneren til Rbnett.

Han har lenge vært forberedt på at Flo ville velge utlandet.

– Han ønsket å prøve et annet sportslig tilbud og nå hadde han muligheten til det. jeg har tekstet med Per Egil og ønsket ham lykke til vider, sier han.

– Jeg vil spille i Molde

Ole Martin Rindarøy selv gleder seg over at han nå får en reell sjanse til å spille seg inn på eliteserielaget til MFK.

– Det er i Molde Fotballklubb jeg ønsker å spille. Dette er tidenes mulighet for meg og jeg skal gjøre alt jeg kan for å bevise at jeg fortjener sjansen. Er jeg god nok, får jeg spilletid. Så enkelt er det, sier han.

21-åringen er mer enn klar for å utfordre storebror Knut Olav Rindarøy, som gjennomgikk en hofteoperasjon rett etter sesongslutt i november.

– Det blir artig med en brødreduell ute på sida der. Knut Olav er på vei tilbake for fullt og er sikkert helt klar når vi reiser til Dubai på treningsleir om en måned. Begge to har trent veldig godt og vi er i god form, sier Ole Martin Rindarøy.

Forren fortsatt klubbløs

Vegard Forren står fortsatt uten ny klubb. I jula har det gått rykter om at MFK fortsatt skal være et alternativ.

– Slik jeg forstår situasjonen jobber Vegard og Jim (Solbakken) med å finne en god klubb som gir et nytt steg i karrièren. Han blir nok ikke å se i Molde-trøye neste sesong, sier Ole Gunnar Solskjær, som før jul signerte en ny venstre midtstopper i 22 år gamle Sonni Nattestad fra Færøyene.

– Vi har hentet en erstatter som jeg er sikker på vil styrke oss. Vi har nå en spillerstall som nærmer seg passelig størrelse. Den inkluderer fem midtstoppere, sier Solskjær.

Han sikter til Nattestad, Ruben Gabrielsen, Joona Toivio, Stian Rode Gregersen og Martin Ove Roseth.