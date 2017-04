«Nå må vi melde oss på», skrek Dag Eilev Fagermo. Så dukket motstanderens nysignering opp

Den tidligere Jerv-spissen ble hentet til Stabæk og Eliteserien etter å ha møtt klubben i opprykkskvalifiseringen, og viste at han også kan score mål på høyeste nivå i Norge da han scoret 1-0-målet for Stabæk.

Et langt utspill fra Sayouba Mandé havnet hos 27-åringen som fikk fritt leide til Sondre Rossbach i Odd-målet etter at Fredrik Semb Berge misset på en heading. Alene med Rossbach gjorde Brochmann ingen feil.

Hans første mål i Eliteserien samt Luc Kassis scoring på overtid, holdt til tre poeng for Stabæk, som står med seks poeng på tre kamper.

– Det er deilig å få score. Den kommer til meg og da er det bare å sette den, sa Brochmann til Eurosport.

– Det er en veldig jevn kamp, men hvis man scorer først har man en fordel, og den brukte vi. Jeg er veldig glad, sa trener Toni Ordinas til kanalen.

På etterskudd

Medaljekandidaten Odd har havnet på etterskudd i sesonginnledningen og står med kun tre poeng etter seier mot nyopprykkede Kristiansund, og tap mot Rosenborg og Stabæk.

– Vi klarer å slippe inn to irriterende mål. Det er tungt nå. Vi har god kontroll på kampen, men slipper de til for lett, Rossbach til Eurosport.

Stabæk startet forrykende på Nadderud, og Ohi Omoijuanfo, som scoret hattrick i sesongåpningen, fikk en stor mulighet allerede etter to minutter, men spissen klarte ikke avslutte på mål fra tre meter.

Venstrebacken Jeppe Moe testet skuddfoten på et frispark to minutter senere, men en Rossbach i full strekk fikk slått ballen til corner.

Overtidsscoring

"Nå må vi melde oss på", skrek Dag-Eilev Fagermo fra Odd-benken og han fikk svar på tiltale. Bortelaget tok over initiativet, og Riku Riski kunne fort gitt Odd ledelsen etter 25 minutter, men avslutningen gikk like over mål.

Ohi fikk to store sjanser like før pause. Først blåste han ballen over mål alene med Rossbach, før keeper reddet da han prøvde seg på en heading etter et innlegg.

Annen omgang var meget jevnspilt fram til scoringen, men hjemmelaget var nærmere å øke ledelsen enn Odd var utligning. På overtid klemte Moussa Njie ballen i krysset, men dessverre for Stabæk gikk ballen i tverrliggeren og ut.

Bedre gikk det da Njie serverte Luc Kassi, som satte inn 2–0 etter en god overgang fire minutter på overtid.

