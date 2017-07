Nå kan Forren bli Molde-spiller igjen

Molde: Mandag var Vegard Forren tilbake på trening med MFK. Etter det Romsdals Budstikke erfarer er det nå ny dialog mellom partene, etter at Molde sa nei til å fornye avtalen både i november og i mai.

– MFK er klubben min. Jeg er veldig fornøyd med å trene med laget sånn som situasjonen min er akkurat nå. Det er ikke så mye mer å si om den saken, skriver Forren i en sms til Rbnett.

– Vegard (Forren), Zlatko (Tripic) og Magne (Hoseth) får trene med laget for å holde seg i gang, svarer Ole Gunnar Solskjær på spørsmål om Forren er aktuell for ny kontrakt med Molde. Solskjær var ikke til stede under mandagens trening.

Forhandlingene låste seg fort da Forren og MFK diskuterte forlengelse etter fjorårssesongen. Etter et opphold i Brighton har midtstopperen nå vært klubbløs siden mai.

Administrerende direktør Øystein Neerland observerte, som vanlig er, MFK-treninga fra tribuneplass mandag, men kunne ikke bekrefte at noen av disse spillerne er på vei inn i spillerstallen igjen.

– Vi har ingen avtaler ut over treningene, verken med Vegard eller noe av de andre spillerne, er kommentaren fra MFK-direktøren.