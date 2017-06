Nå hevder fotballegenden seg i ny idrett: – Han har ingen svakheter

Paolo Maldini er en av fotballhistoriens virkelig store.

Forsvarsklippen spilte 902 offisielle kamper og vant 26 trofeer gjennom 25 år som AC Milan-spiller.

I 2009 avsluttet han fotballkarrièren. Men på oppsiktsvekkende vis markerer han seg åtte år senere i en helt annen idrett.

Denne uken deltar han i double i ATP-turneringen Milan Challenger. Turneringen tilhører det nest høyeste nivået innen tennis.

Maldini skal bryne seg på tenniseliten sammen med Stefano Landonio, som tidligere var nummer 975 på verdensrankingen.

– Paolo er begavet med en god serve og gode slag. Han blir også bedre på volley-slag. Han vekker kanskje ikke oppsikt i noen spesifikke deler av spillet, men han har ingen svakheter heller, vurderer Maldinis makker overfor Il Tennis Italiano, ifølge The Guardian .

Maldini og Landonio innleder ATP-turneringen tirsdag, dagen etter at Maldini fyller 49 år.

Prøvde boksing

Det kom som en stor overraskelse på de fleste at Maldini er blitt så god i tennis at han kan delta på et så høyt nivå.

Da han la skoene på hyllen i 2009, ga han uttrykk for at han ikke ville vende tilbake til Milan som trener, slik faren hans Cesare gjorde.

Tidligere i år ble han forsøkt rekruttert til Milans nye storprosjekt , men klubblegenden avslo tilbudet.

I stedet markerer han seg på tennisarenaen. Etter fotballkarrièren har han også drevet med boksing.

– Jeg bokset i tre år, og jeg likte det godt. Det er en hard, men fin sport. Nå spiller jeg tennis, og jeg elsker det, sa Maldini i 2015.

– Utrolige mentale egenskaper

Dermed føyer Maldini seg inn i rekken av suksessfulle idrettsutøvere som prøver seg i nye idretter. Tidligere forsøk har gitt blandede resultater.

For eksempel ble basketlegenden Michael Jordan ingen baseball-suksess, mens Rebecca Romero vant OL-gyll i sykkel fire år etter at hun tok OL-sølv i roing. Og verdens raskeste, Usain Bolt har sagt at han vil prøve seg som fotballspiller.

Maldini tar med seg egenskaper fra fotballkarrièren til tennisbanen. Tennis-teknikken er naturligvis ikke optimal, men makker Stefano Landonio trekker frem hans mentale styrke.

– Han har utrolige mentale og fysiske egenskaper. Han sliter ikke mentalt i avgjørende øyeblikk, sier Landonio.

– Enklere å hevde seg i double

– Det er kult at noen prøver seg på en annen idrett. Det står respekt av det, sier Eurosports tenniskommentator Christer Francke.

Han mener imidlertid at å spille double er noe helt annet enn single.

– Der kan du slippe unna med ikke å være så god fysisk. Jeg kan ikke tenke meg at han hadde vært i nærheten i single, sier Francke.

Han har liten tro på at Paolo Maldini vil bykse videre mot verdenstoppen i sin nye idrett. Uansett er det imponerende at fotballegenden i det hele tatt har kvalifisert seg til en profesjonell tennisturnering.