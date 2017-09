Nå er plutselig flere landslagsspillere enige i Hegerbergs kritikk: – Hun har noen gode poenger

fotball

FREDRIKSTAD: Det skapte bølger i Fotball-Norge da det for to uker siden ble kjent at Ada Stolsmo Hegerberg (22) takket nei til videre landslagsspill etter sommerens mislykkede EM.

Lyon-stjernen fortalte i et intervju med Aftenposten om misnøye over lang tid med opplegget rundt landslaget.

22-åringen pekte blant annet på svakheter i kommunikasjonen fra trenerne og manglende takhøyde for å være seg selv og sette tydelige krav i laget.

Spillere som Maren Mjelde og Caroline Graham Hansen sa tidlig at de ikke kjente seg igjen i kritikken, mens Norges Fotballforbund sa at avgjørelsen og kritikken kom «som lyn fra klar himmel».

I spillernes egen EM-evaluering går imidlertid flere av punktene fra Hegerbergs kritikk igjen.

– Ja, det gjør jo det. Forskjellen er vel bare at hun tar det i mediene mens vi tar det internt. Hun har noen gode poenger, det er slike ting vi tar internt og jobber med på og mellom samlingene. Nå er det på bordet, og nå må vi ta tak i de tingene, sier Elise Thorsnes til Aftenposten.

For snille med hverandre

I pressemeldingen fra Norges Fotballforbund om EM-evalueringen står det blant annet at spillerne peker på «enda tøffere tilbakemelding i trening og kamp», «bedre debrief før avreise etter EM» og «for kort precamp – for få treninger til å bygge relasjoner og planlegge formtopp» som forbedringspunkter i evalueringen av trenerne.

I forbedringspunktene hos seg selv trekker spillerne frem «høyere engasjement på banen, fyre hverandre opp» og «i større grad gå i seg selv for å finne ut hvorfor hver enkelt ikke presterer opp mot sitt beste».

Alle forhold som Hegerberg var innom i sin kritikk.

Thorsnes har et tosifret antall år på landslaget. Gjennom de har hun ved flere anledninger opplevd høye bølger, uenigheter og spillere som sier takk for seg.

Hun tror heller ikke dette var siste gangen det skjer.

Mandag sa kaptein Maren Mjelde at spillerne kanskje var for snille med hverandre. Det er Thorsnes enig i, og støtter Hegerberg som mener kravene må bli tydeligere.

– Ja, absolutt. Det er et landslag og det skal stilles krav. Så er folk forskjellige, noen tåler å få høre det mens andre graver seg helt ned. Det er mange forskjellige personligheter, vi må behandle hverandre forskjellig. Vi må bli flinkere til å stille krav til hverandre, og trenerne må stille høyere krav til oss.

Svakhet på jentesiden

En annen som har lang fartstid på laget er keeper Ingrid Hjelmseth. 37-åringen mener det viktigste etter et mislykket mesterskap er at alle går i seg selv og ser hva de kan gjøre bedre.

Møtene i starten av samlingen, hvor evalueringen etter EM er gjennomgått, karakteriserer hun som gode.

– Det er lettere å gå videre når man har røsket opp i det som er der, sier Stabæk-spilleren.

Hun er enig i at laget pekte på mange av de samme forholdene som Hegerberg, spesielt når det gjelder tydelighet i kommunikasjon og tilbakemeldinger.

– Ja, der er jeg og gruppen enig med henne. Det er noe vi må jobbe med, det er en svakhet på jentesiden at man kan være litt for snill. Det er viktig at vi som gruppe sier til treneren at vi vil at han skal kreve mer, og at vi sier til hverandre at vi må tørre å kreve mer av hverandre så vi kan løfte oss de ekstra prosentene.

Flere sterke personligheter før

Hjelmseth beskriver det som en prosess som laget må vokse seg litt inn i, fordi alle spillerne er ikke like vant til å jobbe under slike forhold.

Ingvild Stensland er blant de gamle landslagsheltene som har gått ut og sagt at hun kjenner seg igjen i Hegerbergs beskrivelse om manglende takhøyde.

Hjelmseth mener ikke nødvendigvis det er vanskeligere å sette tydelige krav i dag enn tidligere.

– Men før var det flere slike personligheter på laget, så man følte ikke at man skilte seg sånn ut. Jeg vil si at det er høyde for disse tingene også i dag, men så handler det alltid, både her og i for eksempel næringslivet, om timing, når man sier ting og hvordan man gjør det. Der er folk ulike og tar til seg ting på en ulik måte.

Spillernes ansvar

Caroline Graham Hansen sier at kommunikasjonen absolutt ikke er dårlig på alle områder, men at laget nå har tatt opp de områdene de ikke mente var gode nok.

– Vi må sørge for at den blir bedre. Så er ikke kommunikasjon noe som er enveis, det går begge veier. Spillerne må også sørge for at den blir bedre på de områdene hvor den ikke har vært god nok med trenerne.

Wolfsburg-proffen merker stor kulturforskjell på hvordan tilbakemeldingene er i Tyskland kontra i Norge.

– Jeg tror det finnes en middelvei, for den tyske varianten synes jeg er feil. Det går mye på å spille på frykt, hersketeknikker og det å sette seg selv i posisjon. Det går til en viss grad, men jeg mener også den norske kulturen hvor vi tar vare på individet på en litt mer skånsom måte er bra.

Hun ønsker selv å ta med seg noe av det tyske inn i landslaget.

Sjögren enig i kritikken

Trener Martin Sjögren sier han i hovedsak er enig i tilbakemeldingene fra spillerne.

– Ærlige og tydelige tilbakemeldinger er viktig for meg som trener, og jeg er i hovedsak enig i tilbakemeldingene.

Han sier det ble jobbet grundig med verdier og hva de skal bety før mesterskapet, men at de ikke klarte å etterleve dem godt nok da motgangen kom.

– Det er naturligvis mitt ansvar, samtidig som alle må ta ansvar for at vi skal forbedre oss på det punktet.