Nå er han den nye sjefen

Rosenborg – Molde 2–1

Hvor mange i Fotball-Norge hadde egentlig hørt om Stian Rode Gregersen før sesongen? Trolig svært få. I alle fall utenfor Nordmøre og Romsdal. Selv i Molde tror jeg ikke det var spesielt mange som hadde veldig godt kjennskap til unggutten fra Kristiansund. I alle fall ikke før nå. Selv om han ble kåret til 1. divisjons beste spiller da han var utleid til Kristiansund i 2015, er det først nå at stoppertalentet har fått sitt definitive gjennombrudd i eliteserien.

Men etter tre spilte seriekamper har 21-åringen vært MFKs bestemann. I bortekampen mot Kristiansund var han sjefen i forsvarsleddet som sørget for ikke ble noen baklengsmål. Sist onsdag skjøt han seg ytterligere inn i Molde-supporternes hjerter da han ble den store helten med sin 2-1-scoring på overtid. Selv om det ble tap mot Rosenborg på Lerkendal lørdag, var Gregersen et av lyspunktene hos Molde. Vegard Forrens erstatter ble også kåret til den beste MFK-spilleren på Romsdals Budstikkes spillerbørs.

Det var også han som sørget for ny spenning i kampen da han headet via stolpen og Nicklas Bendtners lår, inn i mål midtveis i første omgang. Den høyreiste danske spissen, som har scoret i begge de to første serierundene, slet med å skape de store sjansene mot Molde. Gregersen skal ha sin del av æren for det.

Da jeg intervjuet Gregersen før en kamp i fjor sommer, var det en beskjeden gutt som møtte meg. Da hadde han fortsatt til gode å starte en eneste eliteseriekamp. Nå er Gregersen en spiller med en helt annen selvtillit. Nå ser han ut som en rutinert mann som har spilt hundrevis av eliteseriekamper.

Ole Gunnar Solskjær har flere ganger snakket varmt om sitt lovende talent, og om hvor stor tro han har på gutten fra hjembyen Kristiansund. MFK-managerens tillit til unggutten ble tydelig da han valgte å gi draktnummer 6 – nummeret Daniel Berg Hestad hadde i en årrekke – til Gregersen før sesongstart. Flere var skeptiske til at han fikk draktnummeret. Det tror jeg ikke de er nå.

Selv om Gregersen spilte en brukbar kamp mot RBK på Lerkendal lørdag, kunne han ikke hindre trønderne i å ta sin tredje strake seier. Hjemmelaget fikk en drømmeåpning på kampen, for allerede før det hadde gått sju minutter hadde Rosenborg satt den første ballen bak Andreas Linde i MFK-buret. Litt tilfeldig havnet ballen hos Milan Jevtovic inne i straffefeltet. Han fikk både tid og rom, og plasserte enkelt inn 1–0 bak en sjanseløs Linde.

Og hjemmepublikummet hadde knapt fått satt seg før ballen igjen lå i nota. Igjen var det Milan Jevtovic som var på farten. Han løp fra Christoffer Remmer, og fikk skutt alene med keeper.

Andreas Linde fikk reddet skuddet, men på returen falt ballen perfekt på hodet til Fredrik Midtsjø. Stian Rode Gregersen gjorde det han kunne for å hindre 2-0, men måtte i stedet se at Rosenborg doblet ledelsen – og en tidlig kalddusj for MFK.

Da varmet det at Molde fikk sin redusering ti minutter seinere. Ruben Gabrielsen headet ballen mot bakre stolpe etter et innlegg, og der kom Stian Rode Gregersen ruvende over Nicklas Bendtner.

Headingen traff stolpen, men ballen gikk deretter i låret på den danske FBK-spissen og i eget nett.

Solskjær satte inn Björn Bergmann Sigurdarson i pausen, og Molde spilte seg kraftig opp etter pause. Allerede før minuttet var spilt kunne Molde utlignet. Kvarterer ut i andre omgang fikk bortelaget en ny kjempesjanse. Sander Svendsen vant ballen for Molde, og ga den videre til Eirik Hestad. Han la ballen kaldt og rolig på bakre stolpe, der Fredrik Brustad hadde posisjonert seg perfekt. Dessverre for Molde gikk ballen rett i stolpen og ut.

Dermed ble alle poengene igjen i Trondheim, og Rosenborg sørget for en tre poengs luke ned til Molde og Sarpsborg 08.