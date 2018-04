Nå blir Gauseth fast fotballekspert på TV

fotball

MOLDE: Gauseth spilte for Molde Fotballklubb i 2007, før karrièren fortsatte i Bryne, Alta og Mjøndalen. De siste årene har han også gjort karrière som tv-personlighet. Denne sesongen skal de to lidenskapene kombineres enda tettere. Gauseth blir fast ekspert i studio under Fotballmandag på MAX og Eurosport.no.

– Snakkiser og kåringer

– Gauseth er blitt et etablert ansikt i Eurosports fotballsatsing. I fjor var moldenseren medlem av Klubbhuset-panelet hver mandag. I år innledet han sesongen i studiosendingene Fotball Direkte og Fotballrunden søndag kveld, en jobb som er mulig de dagene hans eget Mjøndalen har kampfri i OBOS-ligaen. Det har de stort sett alltid på mandager, da OBOS-ligaens hovedrunde er søndag, mens enkelte storkamper vises på Eurosport Norge tirsdag kveld, skriver Discovery i en pressemelding.

– Der fjorårets Klubbhuset var en herlig miks av humor, Eliteserien Fantasy og debatt, vil Fotballmandag rendyrke det faglige. I disse programmene kan seerne vente seg heftige ordvekslinger om Eliteseriens snakkiser, faglige betraktninger og de feteste kåringene, sier Gauseth, som lover et spekter av diskusjoner og varierte problemstillinger.

Mjøndalen-kontrakt ut 2018

Sendinga blir også sendt direkte på Eurosport.no og Eurosport Player. Programleder og panel i Fotballmandag vil variere, mens Gauseth blir med hver gang.

– Som eneste faste innslag vil jeg håndplukke en passende bukett med øyeblikk for hver ukes Fotballmandag, og relevante og snakkesalige gjester vil være en del av den 30 minutter lange kraftpakken som avslutter runden, sier Christian Gauseth, som fikk flest stemmer da spillerne selv fikk velge årets lagkaptein. Veteranen har kontrakt med Mjøndalen ut denne sesongen.