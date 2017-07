NFF-topp mener vi må slutte å sammenligne landslaget med «Drillo-epoken»: – Det var helt spesielt

Drillo tok Norge til to VM-sluttspill. Nå er A-landslaget historisk dårlig. NFFs generalsekretær vil ikke dvele med historien.

Norge ligger på en skrekkelig 88.-plass på FIFA-rankingen. Så dårlig har Norge aldri vært tidligere.

Under Egil Olsen fikk de norske herrelandslagsspillerne en formidabel opptur – toppet med VM-fotball både i 1994 og 1998.

– En slik epoke kan komme tilbake, men jeg tror vi skal kvitte oss litt med historien. Hele tiden kommer referanser til tiden da Norge var topp to på FIFA-rankingen. Det var helt spesielt, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

– Skal man hele tiden sammenligne mål og prestasjoner fremover med det som var, blir du hengende litt bakpå, advarer Bjerketvedt.

Etter noen magre år under Per-Mathias Høgmo snakker Bjerketvedt om en «helt ny drive på landslaget» under mesterskapsgarantisten Lars Lagerbäck, men svensken har startet med tre kamper uten seier som norsk landslagssjef.

– Vi må ta utgangspunkt i de forutsetningene som gjelder nå og hvordan fotballen internasjonalt har utviklet seg. Hvilke forutsetninger har vi til å skape gode spillere? La oss glede oss over Drillo-perioden, men nå må vi bygge prestasjoner og mål på dagens forutsetninger, sier Bjerketvedt.

Halvtomme tribuner

Norge har ikke vært i et sluttspill siden Nils Johan Semb tok Norge til fotball-EM i 2000.

– Når er Norge neste gang med i et sluttspill?

– Vi håper å være der allerede i 2020. Det er et klart mål, sier generalsekretæren.

Norge har gitt opp håpet om VM-spill i Russland neste sommer. Både mot Tsjekkia (12.179) og Sverige (11.940) i juni var Ullevaal stadion halvtom. Det kan bli tungt å selge billetter til høsten hjemmekamper mot Aserbajdsjan (1/9) og Nord/Irland (8/10).

– Vi er fornøyd med tallene mot Tsjekkia og Sverige etter en svak prestasjon i Nord-Irland. Vi har et grunnpublikum som kommer uansett. Jeg tror det blir fullt her igjen, men kampene må bety noe. Det må være et spenningsmoment for å fylle stadionet. Kanskje allerede i neste kvalik neste høst kan det være bortimot fullt her, sier Bjerketvedt.

Ikke Norge rundt

Han sier det er uaktuelt å ta med landslaget rundt i Norge. Flere andre land flytter landskampene rundt.

– A-laget herrer vil alltid spille på nasjonalarenaen. Det er en forutsetning. Vi har ikke andre store nok arenaer. Det er årsaken, men damelandslaget, U21 og yngre landslag spiller andre steder. Slik det ser ut i den horisonten vi har oversikt over, er Ullevaal eneste aktuelle arena.

– Du utelukker Bergen og Trondheim?

– Det er ingen aktuell problemstilling i dag, men det er viktig å si nå. For det kan forandre seg, sier Bjerketvedt.

