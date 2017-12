NFF reagerer på cupvinnerens penis-stunt: – Jeg angrer ikke

fotball

Gleden over å vinne sitt sjette norgesmesterskap var stor i Lillestrøm. Etter en særdeles begivenhetsrik finale mot Sarpsborg 08, kunne Arne Erlandsens gulkledde menn løfte kongepokalen over hodet og ta den med hjem til Romerike for første gang siden 2007.

Men før den blir satt inn i troféskapet, måtte den den vises frem for supporterne på finalefesten.

Der fikk den gjennomgå. Helt spontant begynte nemlig Lillestrøm-spiller Aleksander Melgalvis å strippe foran fansen. Da han til slutt sto i blanke messingen, benyttet han den ærverdige pokalen til å skjule sine private deler.

Det får Norges Fotballforbund til å reagere.

– Å vinne et cupgull er stort og selvfølgelig skal det feires. Men det er fullt mulig å få til uten at man viser kongepokalen og det den representerer så lite respekt. Det var helt sikkert ikke Melgalvis sin intensjon, men dette blir uansett feil. Det tror vi både Melgalvis og Lillestrøm er enige i, skriver NFFs kommunikasjonssjef, Yngve Haavik, i en SMS til Aftenposten.

Det var VG som først omtalte saken.

Legger seg flat

Dagen derpå sier Melgalvis til Aftenposten at han ikke angrer på stuntet. Telefonen hans har gått varm siden strippeshowet.

– Det ble en spontan, artig greie som jeg fikk mange gode tilbakemeldinger for. Artig var det, skriver Melgalvis i en SMS.

– NFF kaller behandlingen av kongepokalen for respektløs. Hva tenker du om det?

– Det var selvfølgelig ikke intensjonen å støte noen, så jeg legger meg flat og beklager. Det var en impulsiv handling, som skjedde helt tilfeldig. Jeg angrer ikke på det jeg gjorde, men beklager selvfølgelig til dem som føler seg krenket, skriver Melgalvis.

Klubbens salgssjef, Espen Søgård, som selv fikk løfte kongepokalen som Lillestrøm-spiller i 2007, forsøkte flere ganger å stoppe Melgalvis på scenen, men lyktes ikke.

– Jeg prøvde å stoppe ham, men folket i Lillestrøm ville ha mer. Melgalvis er en glad type fra Brummundal, som byr på seg selv. Han er en fin fyr som lager mye liv, og jeg vet hvor deilig det er å stå på den scenen selv, sier Søgård, og fortsetter:

– Det er visst blitt trendy å feire slik. Jeg er glad det ikke var slik for ti år siden, sier han.

– Harry og teit

Han ønsker imidlertid ikke å kommentere NFFs reaksjon. Det lar han mediesjef Ståle Lindblad ta seg av.

– Reaksjonen er forståelig. Dagen derpå ser vi jo at det var litt heftig. Men jeg sto på scenen der selv, foran rundt 5000 mennesker, og stemningen var enorm, sier Lindblad, og legger til:

– Det var litt harry og teit, men det tok litt av. Ikke at det er noen unnskyldning.

Mandag skal Lillestrøms spillere og støtteapparat møtes for en gjennomgang av sesongen. Der vil hendelsen antakelig bli tatt opp.

– Jeg skal kjøre innom butikken på veien og kjøpe litt sølvpuss, så kan Melgalvis selv få lov til å fjerne alle biologiske spor, sier han, og legger til:

– Vi drakk ikke champagne av pokalen i går, for å si det sånn.

Dette er ikke første gang fotballspilleres behandling av kongepokalen har skapt overskrifter. Da Rosenborg vant cupen i 2016, la den danske spissen Christian Gytkjær ut et bilde av seg selv med kongepokalen foran penis på Instagram.

Etter kvinnenes cupfinale i år, poserte også Avaldsnes-spiller Ingrid Ryland lettkledd med pokalen på et bilde hun la ut på det sosiale mediet.