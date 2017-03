NFF misliker planene til denne TV 2-duoen: – Vi må selvsagt vurdere reaksjoner

– Vi kommer til å følge dette nøye opp. Og vi må selvsagt vurdere reaksjoner, sier Knut Kristvang som er daglig leder i Fotball Media. De forvalter medierettighetene på vegne av Norges Fotballforbund (NFF).

Denne sesongen overtar Discovery-gruppen rettigheten til å vise norsk seriefotball. De punget ut rekordprisen 2,4 milliarder kroner for å vise eliteserien og 1. divisjon frem til 2022.

Men selv om Discovery altså sitter på eksklusive rettigheter, vil du som seer trolig få muligheten til å se alle mål og høydepunkter både på NRK og TV 2 i tillegg. Kanalene mener at nyhetsretten gir dem anledning til å vise inntil 90 sekunder fra hver kamp:

NRK vil fortsette med å vise målene i Sportsrevyen søndag kveld, like etter at hovedrunden er ferdig.

TV 2 kommer til å fortsette med FotballXtra-sending om søndagene. Ifølge Dagbladet denne uken vil TV 2 legge ut klipp fra kampene underveis.

– Vi skal skru sammen Norges beste fotballprogram med alle tilgjengelige deler. Hvordan vi håndtrerer nyhetsretten får du se i premieren søndag 2. april, sier TV 2s fotballsjef Vegard Jansen Hagen til Bergens Tidende.

NFF: - Dette er eksklusive rettigheter

Planene til NRK og TV 2 faller i dårlig jord både hos Discovery, som har betalt store summer for et eksklusivt produkt, og for Fotballforbundet som må verne om sine inntekter.

Spesielt kontroversielt vil det være om TV 2 legger ut klipp underveis.

– Vi vet foreløpig for lite om hvordan TV 2 kommer til å dekke runden i Eliteserien. Selvfølgelig er vi glade for at TV 2 fortsatt vil dekke kampene i Eliteserien redaksjonelt, og det å ha et studioprogram slik TV 2 har hatt med FotballXtra samtidig som kampene spilles er ikke noe vi kan forhindre, sier Knut Kristvang til Bergens Tidende.

– Men i motsetning til tidligere har TV 2 nå ingen rettigheter til å filme, eller vise levende bilder i et slikt program uten avtale. Dette er eksklusive rettighetene som Discovery har kjøpt. Dersom medier hevder bruk av nyhetsretten for å vise levende bilder fra kampene, så skal det være i ordinære nyhetssendinger som for eksempel Dagsrevyen klokken 19 og TV 2 Nyhetene 18.30 eller 21.00, fortsetter han.

Tolker regelverket ulikt

Da TV 2 satt på fotballrettighetene viste NRK høydepunkter i Sportsrevyen søndag kveld. Dette skapte bølger både hos TV 2 og NFF, og sistnevnte varslet i 2014 at konflikten med NRK kunne havne i retten.

– Vi har hatt flere diskusjoner med NRK om dette. Vi mener at de utfordrer formålet med lovparagrafen, som sier at man har nyhetsrett til å vise hendelser av stor allmenn interesse i ordinære nyhetssendinger. Så er spørsmålet om Sportsrevyen er en ordinær nyhetssending, eller om det er et annet format som faller utenfor definisjonen. NRK gjorde sin tolkning av dette, mens vi må gjøre vår, sier Kristvang.

Kristvang er klar på at det vil være utfordrende ikke bare for de ekslusive rettighetene, men også for arrangementene når klubbene jobber for å få publikum til arenaene, dersom TV 2 nå kommer til å vise høydepunkter underveis. Han håper at TV 2 tar dette med i sin vurdering til slutt.

– Dersom de legger ut klipp underveis mener vi at de tolker intensjonen bak dette feil. Vi håper at både NRK og TV 2 selv ser dette bildet. De er selv kanaler som sitter på eksklusive rettigheter. Vi må respektere at det er ulike tolkninger av regelverket, men vi kommer til å følge dette nøye opp. Og vi må selvsagt vurdere reaksjoner, sier Kristvang.

Også Discovery vil følge nøye med.

– Vi kommer selvfølgelig til å passe på at de forholder seg til regelverket med tanke på hva slags materiale de får lov til å sende fra arenaene, sier Discoverys norske sportssjef Jan-Erik Aalbu til Dagbladet.

NRK: - Publikum er vinneren

NRKs sportssjef Egil Sundvor sier at statskanalen kommer til å fortsette med å vise mål og høydepunkter fra norsk fotball i Sportsrevyen.

– Vi mener at dette er innenfor nyhetsretten vår. Diskusjonen har gått på om Sportsrevyen er en nyhetssending eller ikke, men det mener vi at det er, sier Sundvor til Bergens Tidende.

Noen tilsvarende TV-studiosending som TV 2 kommer til å kjøre, er ikke aktuelt for NRK.

– Vi har rettighetene på radio. Dessuten har vi rettighetene på cupen og kommer til å satse på det, sier Sundvor.

Han oppsummerer det slik:

– Publikum er vinneren oppi dette. De får et godt fotballtilbud uansett hvor de velger å konsumere det, sier NRK-sjefen.