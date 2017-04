NFF mener at TV 2 ødelegger for fotballen: - Dette er viktig for oss.

2,4 milliarder punget Discovery-gruppen ut for å overta rettigheten til å vise norsk fotball de neste årene. De betalte for det de trodde var eksklusive rettigheter.

Men søndag kveld skjedde dette: TV 2, som ikke har betalt en krone, viste målene underveis i sin FotballXtra-sending på Zebra og Sportskanalen. Rettighetshaver Discovery kunne paradoksalt nok ikke vise mål og høydepunkter fortløpende på sine åpne kanaler – hos dem var målshowet lagt på betaltjenesten Eurosport Player.

– At Discovery legger dette som en betalingstjeneste er i henhold til rettighetsavtalen. Dette er tatt med for å beskytte selve arrangementene i hovedrunden, sier Knut Kristvang som er daglig leder i Fotball Media.

Fotball Media forvalter medierettighetene på vegne av Norges Fotballforbund (NFF). Søndag kveld fulgte de spent med på hva TV 2 ville foreta seg under åpningsrunden i Eliteserien, siden det gikk sterke rykter om at TV 2 kom til å vise målene underveis. Det gjorde de, og de løste det på en fiffig måte:

Hvert 20. minutt i FotballXtra kom det en sportsnyhetssending der programleder Davy Wathne blant annet viste målene fra Eliteserien.

Dagsrevyen OK, ikke FotballXtra

Slik Fotball Media tolker regelverket er det innenfor at TV 2 i sin ordinære nyhetssending klokken 18.30 og 21 viser mål fra Eliteserien. Det samme gjelder Dagsrevyen på NRK kl. 19.00. Men FotballXtra har ikke anledning til å vise scoringene, mener Fotball Media.

– I FotballXtra blir det så tydelig at man setter opp nyhetssendinger bare for å få ut bildene fra Eliteserien i dette programmet. De har aldri hatt nyhetssendinger i FotballXtra før, påpeker Kristvang.

For NFF, Fotball Media og Discovery er det alvorlig at TV 2 – uten å eie rettighetene – gjør dette. Det undergraver verdien på deres produkt.

– Hvis TV 2 ønsker å fortsette med FotballXtra i det formatet vi så søndag, må vi vurdere å ta rettslige skritt for å avklare dette. Dette er en viktig sak for oss. En stor del av inntektene til norsk fotball kommer blant annet fra salg av eksklusive visningsrettigheter, sier Kristvang.

Han står fast ved sin uttalelse om at TV 2 har handlet på en «utspekulert» måte.

TV 2: Ukomplisert

Discoverys sportsdirektør Jan-Erik Aalbu besvarte ikke vår henvendelse mandag. Sent søndag kveld sa han til NTB:

– Jeg håper at TV 2 forholder seg til gjeldende regelverk. Jeg har ikke tenkt å si noe mer om dette nå, men henviser til Fotball Media..

I TV 2 virker man å ta saken med knusende ro. Da kanalen selv satt med de norske fotballrettighetene, irriterte TV 2 seg grønn over at NRK viste målene i Sportsrevyen. Det klarte aldri NFF å stanse. Nå har TV 2 tatt det hele til et nytt nivå ved å vise målene underveis.

– Vi har mange års erfaring med praktisering av nyhetsretten. Vi forvalter denne retten som de øvrige mediehusene, sier nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther i TV 2.

– NRK har publisert scoringer i Sportsrevyen underveis i kamp. Det avgjørende er at dette skjer i en sportsnyhetssending og at man ikke bruker mer enn det tillatte antall sekunder. Så veldig komplisert er det ikke, fortsetter TV 2-sjefen.

Jurister er på saken

NFF, representert av Fotball Media, mener imidlertid at saken ikke er fullt så enkel.

– Vi ba om et møte med TV 2 før Eliteserien startet for å få mer informasjon om hvordan dette ville ble. Det ønsket ikke TV 2 og henviste til at vi fikk se det an til første runde i Eliteserien var spilt. Det har vi sett nå, sier Knut Kristvang.

Man kan trygt si at Fotball Media ikke like det de så da Davy Wathne og Jesper Mathisen gjennomførte FotballXtra, et program som ble sett av 44.000 i snitt.

– Vi har gjort vurderinger på juridisk nivå før Eliteserien kom i gang. Søndag så vi hvordan TV 2 gjorde det, og juristene våre ser på saken. TV 2 henviser til norsk lov, men her er vi uenige i hvordan de utnytter regelverket og meningen med nyhetsdirektivet. Vi hadde håpet at TV 2 hadde gjort dette på en annen måte, sier Kristvang.

TV 2 ser ikke ut til å endre på noe, og da kan denne saken havne i retten.