NFF gir tilbud om sluttpakke til alle sine ansatte

fotball

Norges Fotballforbund (NFF) melder torsdag kveld at alle ansatte sentralt tilbys sluttavtaler.

Dette skjer «som følge av NFFs strategiarbeid og operasjonalisering av handlingsplanen».

Sluttpakketilbudet har gått ut til alle ansatte i forbundets sentraladministrasjon på Ullevaal.

– Naturlig med endringer

– Strategiske mål og prioriteringer av initiativ må henge sammen. Vår evne til gjennomføring og måloppnåelse henger igjen sammen med organisasjon og kompetanse. I kjølvannet av prosess og våre avklaringer er det derfor naturlig at det også blir noen endringer i organisasjonen, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Sluttpakkene er basert på frivillighet og på søknad fra den enkelte, opplyser NFF.

– Det er ikke rom for å utvide staben på Ullevaal, og det er heller ikke ønskelig. Derfor vil NFF iverksette et program for å frigjøre ressurser i form av et sluttavtaleprogram. Årsverk som frigjøres, vil bli erstattet med ny kompetanse, sier Pål Bjerketvedt.

Kutt i NIF

Det er uklart om prosessen vil føre til at det blir færre ansatte i NFF.

Nylig ble det klart at Norges Idrettsforbund (NIF) har gitt sine ansatte beskjed om at organisasjonen skal omstilles, og at staben skal reduseres med cirka 15 årsverk.