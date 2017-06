NFF flytter overgangsvinduet for å hjelpe Rosenborg

Onsdag stilte fotballpresident Terje Svendsen på en pressekonferanse. Der bekreftet han at overgangsvinduet blir utvidet med én dag.

Tidligere skulle overgangsvinduet åpne fredag 21. juli. Dette ville skapt problemer for Rosenborg, i og med at fristen til å registrere spillere til Mesterliga-kvalifiseringen går ut ved midnatt 20. juli.

Med den ny endringen, som innebærer at overgangsvinduet åpner torsdag 20. juli, kan Rosenborg potensielt rekke å signere nye spillere som kan brukes i kvalifiseringen.

– Dette er for å ivareta hensynet til den klubben som er kvalifisert til Mesterliga-kvalifiseringen. Det er jo Rosenborg det gjelder i år, sier Svendsen ifølge TV 2 .

– Innenfor vår strategi

NFF-presidenten, som er tidligere styreleder i Rosenborg, forteller at tiltaket er en del av en helhetlig strategi.

– Dette er en tilpasning som er innenfor våre vedtatte prinsipper og strategi for Norsk Toppfotball, nemlig å påse at man gir de klubbene som skal i spille i Europa best mulige rammebetingelser, forklarte Svendsen.

Sist gang et norsk lag var i gruppespillet i Champions League, var i 2007. Da havnet Rosenborg bak Chelsea og Schalke 04, men foran Valencia, i gruppespillet.

Nå håper altså Kåre Ingebrigtsens mannskap å på ny kvalifisere seg til det gjeveste selskapet i europeisk klubbfotball.

Det er tre hindre som står mellom Rosenborg og gruppespillet, det første er det irske laget Dundalk. Rosenborg-Dundalk spilles over to kamper 12. og 19. juli.