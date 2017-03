NFF bekrefter konflikt med dommerprofil: Edvartsen får ikke dømme på ubestemt tid

Det sier Nils Fisketjønn, leder for konkurranseavdelingen i Norges Fotballforbund (NFF), til Nettavisen.

– Vi har en situasjon der det har oppstått gjensidig manglende tillit mellom Svein-Erik Edvartsen og dommerseksjonen. Inntil den er etablert igjen, så dømmer ikke Svein-Erik Edvartsen i norsk toppfotball, sier Fisketjønn til Nettavisen.

Edvartsen, som debuterte som dommer i VM-kvalifiseringen forrige uke, ble overraskende nok ikke satt opp til å dømme første serierunde i Eliteserien som starter til helgen. Fisketjønn bekrefter at det er en pågående sak som ligger bak avgjørelsen. Han vil imidlertid ikke si noe til Nettavisen om hva denne «mistilliten» kommer av.

– Dette er noe som har oppstått inn mot seriestarten. Vi jobber daglig med å få gjenopprettet tilliten, sier Fisketjønn videre.

Edvartsen skal ikke lenger ha Rune Pedersen som mentor, men har blitt tildelt dommersjef Terje Hauge.

Dommeren skriver i en SMS til Aftenposten at han kun gitt uttrykk for to ting han er misfornøyd med direkte til dommersjefen.

– Det ene er teamsammensetning som angår meg som dommer når det gjelder assistentdommere, og det andre er mentoroppsett. Det falt tydeligvis ikke i god jord at jeg uttrykte min klare og tydelige misnøye. Min uenighet i teamsammensetning og mentoroppsett er selvsagt motivert i mitt ønske om å utvikle meg og skape grunnlag for gode prestasjoner for meg og teamet, skriver Edvartsen.

– Jeg synes det er trist at sportslige sanksjoner benyttes som følge av meningsutveksling. At dommersjefen ikke har tillit til meg fordi jeg sier det jeg mener direkte til han som bestemmer, synes jeg er spesielt, legger Edvartsen til.

Edvartsen var selv til stede under mandagens kick-off for Eliteserien. Flere spillere og trenere har konfrontert ham med saken.

– Flere kapteiner og trenere kom bort til meg og spurte om hvorfor jeg ikke skal dømme serieåpningen. Samtidig ble det uttrykt at de håpet å se meg tilbake snart. Jeg så jo ikke det komme, men det er i hvert fall de hyggeligste tilbakemeldingene jeg kunne ha fått, sier Edvartsen til Nettavisen.

(NTB/Aftenposten)