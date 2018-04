Mourinho og Conte har slengt stikk til hverandre i årevis. Nå møtes de i FA-cupfinalen.

fotball

Lørdag gikk Manchester United videre til FA-cupen etter å ha snudd kampen mot Tottenham.

Søndag kvalifiserte Chelsea seg til samme finale etter en svært sjanserik semifinale mot Southampton.

Managerne blir snakkisen

I andre omgang var Olivier Giroud fullstendig omringet av motspillere da han mottok ballen i feltet. Først ventet han ut Mario Lemina, fintet bort Maya Yoshida, lurte bort Cédric og satte ballen i mål, mens Jan Bednarek og keeper Alex McCarthy lå nederst i haugen av Southampton-spillere som hadde blitt lurt av den franske spissen.

Den målgivende pasningen fikk Giroud av banens gigant Eden Hazard. Da var det spilt ett minutt av annen omgang.

Semifinalen på Wembley ble en kamp med to helt forskjellige omganger. Mens den første knapt inneholdt en eneste stor sjanse, var annen omgang en eneste lang sjanse-bonanza.

Likevel, når Chelsea og Manchester United møtes på Wembley stadion den 19. mai er det neppe lagene eller fotballen det kommer til å snakkes aller mest om. Det er managerne.

Stikk i begge retninger

For Uniteds manager, José Mourinho, og Chelseas manager, Antonio Conte, har en lang feide bak seg. Den ser ikke ut til å ha sluttet enda.

Konflikten mellom to av verdens beste managere strekker seg noen år tilbake i tid. Den startet kanskje forsiktig tilbake i 2016, da Mourinho kritiserte Conte for at han hadde jublet overdrevet da laget hans gikk opp i 4–0-ledelse.

Derfra har det gradvis eskalert.

For rundt et år siden begynte for eksempel Conte å kritisere United og Mourinho for å bruke mye penger uten å få resultater, skriver Sky Sports.

– Denne sesongen er det viktig å forstå at det ikke alltid er de som bruker mest penger som vinner. Hvis det hadde vært sånn, hadde ikke Chelsea, Tottenham, Arsenal eller Liverpool vunnet. Skjønner du, spurte Conte retorisk.

Det året vant nettopp Chelsea foran Tottenham. Manchester United endte på sjetteplass.

Ble verre denne sesongen

Så begynte 2017/2018-sesongen med et solid stikk. I oktober uttalte nemlig Mourinho følgende:

– Jeg snakker aldri om skader. Andre managere gråter og gråter og gråter når en spiller blir skadet. Jeg gråter ikke, jeg mener måten man bør gjøre det på er å fokusere på de spillerne som ikke er skadet, sa portugiseren ifølge SkySports.

Det fikk Conte til å tenne på alle pluggene.

– Jeg syns han må begynne å se på sitt eget lag og seg selv. Ofte konsentrerer han seg mer om hva som skjer i Chelsea. Han må begynne å tenke på sitt eget lag, sa Conte.

Etter hvert har det også blitt enda styggere. Som da Mourinho kalte Conte en klovn i januar, eller som da Conte kalte Mourinho et lite menneske samme måned.

Mourinho gikk også til angrep på at Conte tilbake i 2012 ble anklaget og til slutt suspendert på grunn av kampfiksingsanklager. Som Mourinho fastslo:

– Det ville aldri hendt meg.

Har det bedret seg?

Senere i januar ble skjedde likevel det ingen trodde kom til å skje mellom de to anerkjente managerne.

Helt plutselig ble tonen en helt annen. Mourinho mente den verbale krigen bare var for moro skyld, og mente den var over nå. Samtidig ba han Conte beklage oppførselen sin.

Er feiden egentlig over? Det får vi kanskje svar på den kommende måneden.