Mourinho lot seg intervjue i 17 sekunder etter siste seriekamp

José Mourinho valgte å spare en rekke førstelagsspillere til europaligafinalen mot Ajax, men Manchester United slo likevel Crystal Palace 2–0 med et ungt lag.

United-manager José Mourinho hadde lite å si etter seieren. Han droppet pressekonferansen etter kampen, men stilte opp til et 17 sekunder (!) langt intervju med MUTV, klubbens egen TV-kanal.

– Ikke spør meg om så mye. Nå er jeg i finalen. La meg dra hjem, jeg tenker på finalen, sa Mourinho med et lite smil.

– Har du laget klart til finalen?

– Ja, men la meg gå nå, sa portugiseren.

Sam Allardyce var skuffet over tomålstapet.

– Vi slapp inn to unødvendige mål. Defensivt var vi ellers gode, men offensivt skapte vi lite. Ellers mener jeg Wilfried Zaha burde ha fått bedre beskyttelse av dommeren i dag. Han ble hele tiden sparket ned, sa Palace-manageren, ifølge BBC.

Ung ellever

United startet med sin yngste startellever i Premier League noensinne i sesongavslutningen mot Palace på Old Trafford, ifølge statistikktjenesten Opta. Gjennomsnittsalderen på elleveren var 22 år og 284 dager. Navn som Josh Harrop (21), Joel Pereira (20), Demetri Mitchell (20) og Scott McTominay (20) fikk alle muligheten fra start av.

Kampen bar preg av at ingen av lagene hadde noe særlig å spille for. United kunne kun bli nummer seks på tabellen uansett, og «de røde djevlene» lader opp til Ajax-kampen i Stockholm som spilles torsdag. Palace, som endte på 14.-plass, hadde på sin side berget plassen på øverste nivå.

Harrop-mål

United-manager Mourinho fikk se at 21 år gamle Harrop sendte vertene i føringen etter et kvarters spill. Paul Pogba, som nylig mistet sin far, vartet opp med en fin stikker til Harrop på venstrekanten. Unggutten kom seg inn i boksen, fikk ballen over på høyrefoten, og dunket den så opp i lengste kryss.

Fire minutter etter gikk Pogba fra å være servitør til å bli avslutter. Jesse Lingard fant franskmannen inne i boksen, og Pogba satte ballen mellom beina på Palace-keeper Wayne Hennessey og i mål.

Pogba ble byttet ut minuttet før pause, antakelig for å spare ham til Ajax-kampen. Også Lingard ble byttet ut. Michael Carrick og Anthony Martial kom inn for United-duoen.

Rooney ut, Gomes inn

Palace hadde lite å by på i søndagens oppgjør. Christian Benteke fikk en saftig mulighet etter dødball før pause, men belgieren klarte ikke å stokke beina. Wilfried Zaha kom seg stadig i farlige posisjoner før og etter pause, men vingen lyktes ikke i de avgjørende øyeblikkene.

United-kaptein Wayne Rooney (31) spilte 87 minutter, i det som kan ha vært engelskmannens siste seriekamp for Manchester-laget. Britiske medier spekulerer i at spissveteranen skifter klubb i sommer.

Kapteinen klappet til publikum da han ble erstattet av Uniteds yngste Premier League-spiller gjennom tidene, driblefanten Angel Gomes. Han er 16 år og 263 dager gammel.