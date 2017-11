Mos: – Jeg er ferdig i AaFK

fotball

Søndagens tremålsscorer vil ikke være med AaFK ned i 1. divisjon. Etter å ha vært i klubben i drøyt tre år og med en utgående kontrakt, har storscoreren bestemt seg for å prøve lykken et annet sted.

– Jeg har hatt en utrolig fin tid i Ålesund og AaFK, men nå er det på tide og prøve noe nytt. Det er veldig trist og forlate klubben etter et nedrykk, men jeg har visst en stund at dette kom til å bli min siste sesong i AaFK, sier Mos til smp.no.

Selv om det ble nedrykk for AaFK, er spissen godt fornøyd med å ha scoret 16 mål og endte på tredjeplass på toppscorerlista.

– Jeg har ikke hatt lyst til å signere med noen før sesongen var over, for jeg ville bruke all tid på å fokusere på det som skjedde her, sier han.

– Hva skjer nå?

– Jeg må tenke på fremtiden min, og vurdere tilbudene jeg har fått til nå. Jeg er åpent for alt som måtte komme, også å spille videre i Norge.

– Er AaFK uansett uaktuelt?

– Nei, jeg har ikke tenkt slik, men det har vært mye rart i denne prosessen. I mitt hode vil jeg være et sted der man virkelig vil ha meg. Det var mye med Henrik Hoff og agenten min, en del fram og tilbake der. Jeg skal bruke noen uker på å tenke gjennom hva jeg skal gjøre.

Mos-agent Stig Lillejord sier til VG at spissen har mange muligheter.