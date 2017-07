Moldes unggutter fikk juling av RBK

RBK 2 - Molde 2 6–0

Moldes andrelag fikk en beintøff oppgave borte mot Rosenborg 2 mandag. Et svært ungt MFK-lag holdt nullen den første halvtimen. I løpet av de neste 38 minuttene i kampen måtte keeper Erik Dyrseth Iversen plukke hele seks baller ut av nettet.

Har mistet nøkkelspillere

– Jeg tror dette var tidenes yngste Molde 2-lag. Vi hadde mange 17-åringer fra start og tre 16-åringer på benken. Rosenborg hadde med fire A-spillere og vi ble rett og slett for lette i denne kampen, sier trener Daniel Berg Hestad til Rbnett.

Erik Botheim satte inn det første, mens Jonathan Alberto Levi doblet bre to minutter seinere. To minutter før pause sørget Botheim for at det sto 3-0 ved halv tid på kunstgresset på SalMar-banen. Fra det 52. til det 68. minuttet satte hjemmelaget inn tre mål til. Først Ola Selvaag Solbakken, så Erik Botheim med sitt tredje, før innbytter Teodor Berg Haltvik fastsatte sluttresultatet til 6-0.

Moldes andrelag har mistet flere sentrale spillere i sommerpausen. Blant annet er Kristian Strande og Ola Husby utleid til Brattvåg, mens Neydson da Silva er på lån hos Elverum. Erik Rotlid og Adnan Dudic har gitt seg i Molde. I tillegg er flere aktuelle spillere fortsatt ute med skade. Ingen spillere fra A-troppen var disponible i denne kampen, siden eliteserielaget først samles til trening igjen onsdag.

Slik startet Molde

– Vi holdt stand i en halvtime, men så fikk de hull på byllen. Etterpå fikk vi rett og slett juling, det må vi innrømme. Men dette er også en del av fotballen. Vi må lære av slike opplevelser, sier Berg Hestad.

Moldes startoppstilling: Erik Dyrseth Iversen - Emil Varhaugvik Breivik, Hermann Bolsønes Svendsen, Thor-Olav Moe, Elias Edison Mordal - Thomas Gjendem Nerland, Tobias Hestad, Andreas Uran, Christian Dahl - Henrik Frisvold Jenset, Lars Josef Ranheim. Innbytterne Mikael Wenaas, Simen Bakkemyr Hagbø, Adrian Cortes Ugelvik, Jacob Jacobsen Bolsø og Jakob Nyland Ørsahl fikk også spilletid.