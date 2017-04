Moldes bestemann kastet opp like etter kampslutt

Islendingen herjet tidvis med Vålerenga-forsvaret og fasit ble to scoringer og en assist mot laget fra Oslo. Bergmann Sigurdarson har spilt mye i innledningen av sesongen, og det holdt på å si stopp like før kampslutt. En liten skade på Petter Strand gjorde derimot at islendingen måtte spille kampen ut, selv om manager Ole Gunnar Solskjær helst skulle spart stjernespissen. Solskjær avdramatiserer likevel episoden, og håper samtidig at det ikke er snakk om noe virus.

– Han var sliten, så det er nok grunnen til at det skjer. Han var ganske kjørt på slutten der, og da han skulle intervjues inne her var det vel noe som måtte opp. Jeg skulle egentlig ta han ut etter 70. minutter, for å spare han men så fikk Petter Strand seg en smell, så da ble det ikke gjort. Han måtte stå hele kampen ut, sånn som han gjorde de første to serierundene. Men det går bra med ham nå, forklarer manageren.

Sjukdom i spillergruppa

Selv om Solskjær tror at grunnen til hendelsen var at spissen var sliten, ville han likevel ikke helt utelukke at det kunne være noe annet som lå bak. Troppen har vært rammet av litt sjukdom den siste tiden. – Det har vært litt småtrøbbel i troppen i det siste, hvor både Tobias Hammer Svendsen, Christoffer Remmer og Knut Olav Rindarøy har vært sjuke. De er på bedringens vei nå, og vi krysser fingrene og håper for all del at han(Sigurdarson) ikke har blitt smittet av det, sier Solskjær til Rbnett.

Trenger Sigurdarson i form

Spissen har vist seg svært viktig for Solskjærs menn etter at han returnerte til Rosenes by i fjor sommer. Skal Molde kjempe helt i toppen i år, bør det helst være med en skadefri og pigg Björn Bergmann Sigurdarson på banen, i form. – Som jeg tidligere har sagt ser jeg på han som Eliteseriens klart beste spiller, og jeg ville ikke byttet han ut med noen. En spiller av hans kaliber er helt klart viktig for laget og hvordan vår sesong blir, det ser vi i dag, sier manageren.