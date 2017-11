Molde vil hente Flo fra benken i Tsjekkia

fotball

MOLDE: Per Egil Flo (28) gikk fra Molde til Slavia Praha som Bosman-spiller i januar 2017. Dersom Molde-sjefene får det som de ønsker, kan venstrebacken vende tilbake etter nyttår.

Etter det Romsdals Budstikke forstår har Ole Gunnar Solskjær & Co. den siste tida vært i kontakt med klubben og agent Jim Solbakken for å finne en løsning for en overgang til Molde.

På benken og på tribunen

Det skal være interne uenigheter i trenerapparatet og den sportslige ledelsen i klubben om Flos rolle neste år. Dette gjør det usikkert om returen til Norge blir realisert. Flo har kontrakt til sommeren 2019.

Flo spilte de fleste kampene på våren og ble seriemester med Slavia Praha. Etter sommerpausen havnet han i kulden. Denne høsten har han bare spilt to cupkamper, en i september og en i oktober. Han har ikke vært på banen i noen av seriekampene, men har sett fire fra benken og ti kamper fra tribunen.

Slavia Praha har også spilt ni kamper i kvalifisering til Champions League og Europa League. Der har Flo vært ubenyttet reserve i én kamp. De åtte andre har han ikke vært med i troppen.

Serie- og cupmester med Molde

Per Egil Flo kom til Molde fra Sogndal sommeren 2013. Han ble cupmester to ganger og seriemester én gang. Forsvareren har til sammen 134 kamper i eliteserien og 109 i 1.-divisjon.

Romsdals Budstikke kåret den tidligere landslagsspilleren til årets Molde-spiller i 2016.