Molde-talent kobles til gigantklubb

Erling Braut Håland fikk sitt gjennombrudd i Eliteserien i fjor. 17-åringens prestasjoner er blitt lagt merke til langt utenfor Norges grenser.

Nå kobler den italienske sportsavisen Tuttosport spissen til Juventus.

«Overgangsmålet til angrepet er den gigantiske nordmannen Braut Håland, som sees på som den nye generasjonens fenomen», skriver Tuttosport på sin forside fredag.

Hevder Juventus følger Håland

Tuttosport holder til i Torino – og skriver side opp og side ned om byens storklubb Juventus hver dag. På fredagens forside er det et stort bilde av Romas midtbanespiller Lorenzo Pellegrini (21), også han et angivelig overgangsmål for Juventus.

Men avisen mener altså å vite at Juventus’ ambisjoner ikke stopper der. Storklubben skal også følge nøye med på Håland, med et mulig kjøp i tankene.

Rolf-Otto Eriksen følger italiensk fotball tett som Viasat-kommentator. Han forteller at Tuttosport har god kontroll på Juventus.

– Tuttosport er jo Torino-basert, så de er absolutt ikke helt borte. Jeg kan ikke si noe spesifikt om Håland, men tipper at det ligger noe i det, sier Eriksen.

Molde-direktør vil ikke kommentere

Administrerende direktør i Molde Øystein Neerland sier følgende når konfrontert med avisoppslaget:

– Erling er en talentfull spiller som vi ser frem til å følge videre. Når det gjelder interesse og eventuelle klubber som er interessert, så kommenterer vi ikke dette, skriver Neerland i en tekstmelding.

Molde kjøpte Håland fra Bryne i februar 2017. Den høyreiste spissen scoret sitt første eliteseriemål i august, da han ble matchvinner mot Tromsø.

I oktober kom Håland – som én av to nordmenn – på the Guardians liste over verdens største talenter født etter 2000. Håland er dessuten en viktig brikke på Norges U19-landslag.