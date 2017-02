Molde-stopper kan være ute hele sesongen

Da Molde tok imot Hødd til treningskamp onsdag, kom Moldes nye landslagsstopper, Sonni Nattestad, på krykker. På trening tirsdag røyk akillessenen, og det betyr mange måneder på sidelinja. Trolig kan hele sesongen ryke for 22-åringen.

– Dette var veldig trist. Det vil ta lang tid før jeg kan spille kamp igjen, men jeg lover å komme sterkt tilbake, sier Nattestad til Rbnett.

Færøyingen kom til Molde og skulle overta stopperplassen til Vegard Forren. Nå skjer det trolig først neste år.

Vegard Forren har ikke skrevet under for noen ny klubb etter at han ikke ble enig med Molde om ny kontrakt. Det er usikkert om Molde og Forren vil sette seg tilbake til forhandlingsbordet.

Molde møter Hødd til treningskamp onsdag kveld.