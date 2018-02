Molde-stopper er aktuell for Viking

fotball

Viking skal være interesserte i å hente Moldes midtstopper og landslagsspiller Sonni Ragnar Nattestad (23).

– Hvem er det? Det navnet har jeg aldri hørt før, sier Viking-trener Bjarne Berntsen og smiler lurt da Aftenbladet konfronterer ham med Vikings interesse for Nattestad.

Jakten på den siste forsterkningen til Vikings midtforsvar pågår for fullt. Tirsdag ble det klart at prøvespiller Mansour Gueye fra Skeid ikke får kontrakt.

– Gueye er god nok til en plass i troppen vår, men vi er ikke sikre på om han forsterker elleveren. Derfor leter vi videre, sier Berntsen.

Vikings terener sier FK Haugesunds Izuchukwu Jude Anthony fortsatt er aktuell. Aftenbladet kjenner til at den 197 centimeter høye Molde-stopperen Sonni Ragnar Nattestad er i samme kategori.

Heftige taklinger

Molde har for mange utenlandske spillere i troppen og skal være interesserte i å låne Nattestad ut til en annen klubb.

Trener Ole Gunnar Solskjær trengte en erstatter for Vegard Forren og kjøpte Nattestad fra islandske FH Hafnarfjördur i desember 2016, men han røk akillesen like før sesongstarten i fjor.

Han var tilbake i full trening i fjor høst. Nattestad spiller på landslaget til Færøyene og har også spilt for danske Midtjylland.

– Jeg er sterk i lufta og har en veldig god venstrefot, og taklingene mine er ganske heftige, sa Nattestad til Moldes hjemmeside da han ble klar for klubben.

Nakkim syk

– Vi har signert en spiller som vil komme inn og heve nivået på laget vårt allerede fra første kamp. Han har allerede masse internasjonal erfaring, fysikk, rå styrke og god fart som en av sine forser. Samtidig har han en god pasningsfot, sa Molde-trener Ole Gunnar Solskjær da han hentet Nattestad i desember 2016.

Midtstopperen signerte en avtale som strekker seg ut 2019-sesongen.

Tirsdag skulle Vålerenga-stopperen Markus Nakkim gjennomgått den medisinske testen og sluttet seg til Vikings tropp, men 21-åringen har blitt syk og må derfor vente noen dager på å få utlånsavtalen i boks.

Usikker framtid for Aasheim

Samtidig har kantspilleren Tor André Skimmeland Aasheim fått beskjed om at han ikke kan loves spilletid denne sesongen.

Stord-karen oppfatter det som om at han ikke har en framtid i klubben.

– Jeg kan ikke gjøre annet enn å gi 100 prosent på alle treningene for å motbevise treneren, sier Skimmeland Aasheim - samtidig som han bekrefter at agenten hans sonderer mulighetene for et klubbytte.

– Men det er ikke lett så seint i oppkjøringen, de fleste lagene har satt troppene sine, påpeker spilleren som har kontrakt ut årets sesong.