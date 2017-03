Molde-spiss ble den fjerde (!) broren med scoring for Islands landslag

Søskenflokken på fire utgjør dermed en fotballfamilie som tilhører sjeldenhetene. Fellesnevneren? Deres mor, Bjarney Þórunn Jóhannesdóttir.

– Det var en helt fantastisk følelse å se han score, sier Þórunn Jóhannesdóttir, til islandske Visir.

Sigurdarson fant veien til norsk eliteserie og Lillestrøm i 2009. Etter et opphold i Wolverhampton Wanderers og utlån til Molde og FC København, signerte 26-åringen permanent for MFK i 2016. Fredag satte han inn 1–0 da Island slo Kosovo 2–1 på bortebane.

Var ikke interessert i fotball

Historien kunne fort ha holdt seg i fantasiens verden. Det var nemlig en periode der Sigurdarson ikke ville spille for landslaget.

– Faren hans begynte å gråte da Björn sa han var klar for å spille på landslaget, sier Þórunn Jóhannesdóttir.

Ifølge Visir har det ikke alltid virket som at Sigurdarson har vært opptatt av fotball.

– Han har ikke pleid å se på fotball eller noe slikt. Bjarni var også slik da han var yngre, i tillegg er de født samme dag.

Både Sigurdarson og halvbroren Bjarni Guðjónsson er født 26. februar, men med tolv års mellomrom.

Storklubber på CV-en(e)

MFK-spilleren og hans tre eldre halvbrødre Þórður Guðjónsson, nevnte Bjarni Guðjónsson og Jóhannes Karl «Joey» Guðjónsson har alle spilt og scoret for det islandske landslaget tidligere. Alle tre var aktive på høyt nivå fra slutten av 90-tallet til de siste årene. Den eneste aktive av dem er «Joey,» som er spillende trener for HK i landets nest øverste divisjon. Tilsammen har de tre brødrene nå 16 mål for Island. Riktignok står Þórður med 13 av de.

Guttene har en imponerende samling klubber å tilbake på: Stoke, Newcastle, Real Betis, Aston Villa, AZ Alkmaar, Leicester og Burnley er bare noen av klubbene. Faktisk har både Moldes Bergmann Sigurðarson og «Joey» spilt for Wolverhampton, dog med rundt ti års mellomrom.

Så hva er morens hemmelighet bak de fire sønnenes suksess?

– Det finnes ingen oppskrift. De spiste stort sett sunn mat. Jeg lagde alltid to varme måltider hver dag.