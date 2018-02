Molde-spiller klar for 2. divisjonsklubb

fotball

Midtstopperen var med i A-lagsstroppen til Molde flere ganger i forrige sesong, men fikk aldri debuten. Siste halvdel av sesongen ble han lånt ut til Brattvåg. Det er Egersund selv som melder at Strande nå er klar for andredivisjonsklubben.

– Det føles veldig bra å ha signert for klubben. EIK er en klubb med høye ambisjoner, og det passer meg bra. Nå har jeg vært i Molde i 14 år, og derfor tror jeg det var riktig tidspunkt å skifte nå, sier Strande til eikfotball.no.

20-åringen har allerede spilt sin første treningskamp med nye lagkamerater, mot Sandnes Ulf for en ukes tid siden.

– Kristian Strande bet godt fra seg i forrige treningsuke og i treningskampen mot Sandnes. Han vil gi oss en ny dimensjon i forsvarsrekken, sier Ojan Bijan, sportssjef i EIK.

– Vi kan takke Molde for et veldig godt samarbeid. De gjorde det mulig for oss å få Strande inn på permanent overgang. Han er en godt merittert spiller i en alder av 20 og han vil definitivt bidra positivt i troppen.