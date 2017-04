Molde-spiller etter kampen mot Bendtner: – Han er ikke en Gud

Rosenborg - Molde 2–1

For første gang i Rosenborg gikk Nicklas Bendtner av banen uten å ha scoret for klubben fra Trondheim. Riktignok var dansken uheldig og satte ballen i eget mål og reduserte for gjestene.

Bendtner hadde en kamp helt på det jevne, men klarte ikke å dominere som enkelte kanskje hadde håpet på forhånd. I begge de to første serierundene, mot Odd og Sandefjord, har dansken fått nettsus.

Molde-spiller Ruben Gabrielsen fikk ansvaret med å passe på 29-åringen, blant annet på dødball, og kom godt fra oppgaven.

– Han er ikke en Gud som enkelte skal ha det til. Han er fremdeles bare en fotballspiller. Han scorer ikke på alle dødballer, selv om det kanskje er det dere i media tror, sier Molde-kapteinen i et intervju med Eurosport etter kampen.

– Starten ødelegger alt

Gabrielsen var naturligvis skuffet etter 2–1-tapet for erkerivalen. Hjemmelaget avgjorde da både Milan Jevtovic og Fredrik Midtsjø scoret før åtte minutter var spilt.

– Det er ingen tvil om at den starten ødelegger alt, sier Molde-spilleren.

Lagkamerat Fredrik Brustad er enig. Han irriterte seg over at Molde ga bort to tidlige mål.

Bendtner spøker med selvmålet

– Hvis vi ikke hadde hatt den forferdelige starten, kunne vi klart oss med uavgjort. Det er helt idiotisk at vi er så dårlig. Vi er forbannet på oss selv, men vi kommer sterkere tilbake, sier han i et intervju med Eurosport.

Brustad var fryktelig nære å utligne for Molde, men headingen fra god posisjon gikk på innsiden av stolpen.

– Det skal være scoring, så det er fryktelig kjipt, sier han.

Det ble selvmål for Nicklas Bendtner mot Molde, men selv lo han bare av episoden. Dansken var uheldig da ballen spratt via beinet hans og i nettet.

– De scorer heldig med det som er et veldig godt mål, spøker Bendtner om selvmålet.

Han var fornøyd med at Rosenborg sikret sin tredje strake seier i Eliteserien.

– Oppsummert synes jeg det er fullt fortjent at vi vant, sier Bendtner.