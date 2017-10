Molde slo tilbake etter marerittstart

fotball

Sogndal-Molde 2–2

Sogndal sjokkåpnet på eget kunstgress med scoringer av Stanisa Mandic og Chidiebere Nwakali før det var gått 23 minutter, men Ole Gunnar Solskjærs menn kom tilbake.

Først reduserte målgarantisten Björn Bergmann Sigurdarson etter en corner, før Petter Strand på vakkert vis ordnet 2-2 på overtid av første omgang.

– Jeg tror poengdeling er greit. Når man kommer under 0-2 så tidlig er det godt gjort av gutta å komme tilbake og få 2-2. Dessverre hadde vi ikke nok i annen omgang til å vinne kampen. Jeg er kjempefornøyd med moralen som gjør at vi kommer tilbake, selv om vi selvfølgelig ikke skulle havnet under så tidlig, sa Molde-manager Solskjær til Eurosport.

Etter en målløs annen omgang endte det med poengdeling. Sogndal tok et viktig poeng i kampen om videre eksistens på øverste nivå, mens Molde vant terreng i medaljekampen etter at Brann gikk på en smell mot Kristiansund fredag.

– Vi skulle gjerne hatt tre poeng, men det er viktige kamper. Nå gleder vi oss til en liten pause, så skal vi komme sterkere tilbake, sa Solskjær.

– Jeg er skuffet over at vi ikke fikk tre poeng, men jeg er veldig fornøyd med det gutta gjorde. Jeg er utrolig stolt av gutta, men vi burde vunnet med minst et par mål, sa Sogndal-trener Eirik Bakke til Eurosport.

To raske

Sogndal ventet ut Molde i starten av kampen, og fikk lønn for strevet etter at Gilbert Koomson curlet inn et frispark fra 25 meter etter 12 minutter. Etter en duell mellom Even Hovland og Babacar Sarr i feltet havnet ballen tilfeldigvis på pannebrasken til Mandic, som scoret sitt første mål for Sogndal i sin første kamp fra start.

Etter en kjempesjanse til Molde, hvor Mathias Dyngeland måtte ut i full strekk for å redde et forsøk fra Fredrik Aursnes, straffet Nwakali en dårlig klarering av Molde-forsvaret etter 22 minutter. Den utleide Manchester City-spilleren fikk ballen på 25 meter, strakk ut vrista og banket ballen i krysset til stor jubel fra hjemmefansen.

Gleden ble imidlertid kortvarig, da Sigurdarson reduserte på bakre stolpe på en corner etter at Sogndal gjentatte ganger mislyktes med å få ballen unna i det 36. minutt.

Frisparkperle

Molde og Sogndal hadde hver sin store sjanse rett etter 1-2-scoringen. Først slo Dyngeland først en avslutning fra Sigurdarson i stolpen og ut, før Bendik Bye ikke klarte å score alene med Andreas Linde etter en feilpasning fra Vegard Forren.

Petter Strand nullet ut kampen med en frisparkperle tre minutter på overtid av første omgang. Unggutten tok oppstilling på venstresiden, og med en haug av lagkamerater i boksen, som ventet på et innlegg, banket han i stedet ballen knallhardt i lengste i en fin bue over Dyngeland til 2-2.

Bye fikk en ny sjanse alene med Linde like før timen spilt, men heller ikke denne gangen klarte han å score.

Forrige sesong scoret Molde to mål på overtid, men det lyktes ikke denne gangen. Dermed endte det 2-2 i Sogndal.