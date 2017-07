Molde selger midtbanespiller

MOLDE: Thompson Ekpe er klar for 1.-divisjonsklubben Arendal. Det bekrefter Molde FK onsdag.

Ekpe har vært utleid til Kristiansund denne sesongen, men utlånsavtalen løp ut i sommer. Også i fjor høst var nigerianeren utleid til KBK. Ekpe har seks innhopp for KBK i eliteserien denne sesongen.

Ekpe signerte for Molde før fjorårssesongen, men han fikk aldri spille i eliteserien for MFK. Han var imidlertid involvert i samtlige av de tre cuprundene for Molde i fjor.

Tidligere i uka ble det klart at Molde henter Kongsvingers midtbanespiller Martin Skjelbreid Ellingsen.

Han har signert kontrakt fra 1. desember i år, til ut sesongen 2020.