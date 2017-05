Molde-profilen dagen derpå: - Vi går med hevet hode og står sammen for MFK

MOLDE (Rbnett): Etter noen få timers søvn våknet Sander Svendsen til en tung 17. mai. Men Molde-gutten gikk borgertoget med rak rygg.

- 17. mai er en festdag for byen og for folk, vi stiller opp i dette toget uansett om vi har vunnet eller tapt. Vi går med hevet hode og står sammen for MFK. Vi skal slå tilbake når vi kommer oss ut av denne trenden, sier Svendsen til Rbnett.

Tapet mot Sogndal på Aker stadion tirsdag satte djupe spor i MFK-garderoben.

- Det var trist stemning fordi vi hadde store forhåpninger om at vi skulle snu dette nå. Vi var veldig skuffet alle sammen, og lei oss på hverandres vegne. Da reagerer folk på forskjellige måter, sier Svendsen.

Han avviser at MFK-spillerne droppet å møte pressen etter kampen. Bare trener Ole Gunnar Solskjær og kaptein Ruben Gabrielsen stilte opp i intervjusonen.

- Nei, det var i hvert fall ikke et bevisst valg fra min side. Jeg fikk ikke spørsmål fra noen om å møte der, sier Svendsen.

19-åringen hadde en dårlig kveld etter at han kom hjem fra stadion.

- Det ble lite søvn. Jeg er en vinnertype, vi er alle vinnere i dette laget. Det betyr mye for oss å vinne, spesielt på hjemmebane. Derfor svir det ekstra mye når det ikke fungerer, det gjør vondt. Og jeg personlig har det ekstra tungt når jeg føler at jeg ikke klarer å bidra til at laget spiller bra, sier han.

Dagen derpå prøvde angriperen å finne en positiv tilnærming til situasjonen.

- Jeg har vært med noen år nå og har opplevd dette før. Objektivt sett kan både enkeltspillerne og hele laget lære noe av det som skjer nå. Slik er hverdagen i fotball, det går opp og ned i perioder. Men vi er profesjonelle idrettsutøvere som utgjør en samlet gruppe og vi vet at vi er gode nok til å snu dette. Det kommer gode dager, sier Sander Svendsen.