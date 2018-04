Molde misbrukte sjansene, men denne situasjonen fikk det til å koke på Twitter: – Klarere straffe får man ikke

fotball

Vålerenga – Molde 0–0

OSLO: Et kvarter ut i den andre omgangen kom den omdiskuterte situasjonen.

Molde vartet opp med en herlig kontring, og Petter Strand serverte ballen til Eirik Hestad som plutselig var mutters alene foran VIF-keeper Adam Larsen Kwarasey.

Hestad gjorde alt riktig, og rundet målvakten – men ble tatt og gikk i bakken.

Dommer Dag Vidar Hafsås blåste, men pekte utover i stedet for på straffemerket – til Molde-spillernes store frustrasjon. Hafsås valgte også å gi Hestad gult kort for filming, men reprisene viste at Molde ble snytt for et klokkeklart straffespark.

– Det er svakt dømt av Dag Vidar Hafsås. Molde ble snytt for to poeng. Det skulle også vært rødt kort på keeper. For Molde er det utrolig bittert, sa Kjetil Rekdal på Eurosport etter kampen.

Da Hestad ble byttet ut like før slutt raste han mot fjerdedommeren, og da dommeren blåste av kampen med 0–0 som resultat flokket MFK-spillerne seg rundt Hafsås.

Selve kampen var ganske jevnspilt, men Molde hadde de største og fleste sjansene. Nærmest kom de da Fredrik Brustad banket ballen i tverrliggeren i den første omgang. Likevel endte det målløst på Intility Arena.

Dommeravgjørelsen fikk det også til å koke på sosiale medier. Se noen av reaksjonene på Twitter her:

Klarere straffe en det får man ikke! — thomas berntsen (@berntsen11) April 22, 2018

Kreativ dømming i hovedstaden der. — Lars Sivertsen (@larssivertsen) April 22, 2018

@Molde_FK snytt for straffe, sannsynlig seier, tre poeng og tabelltopp! — Davy Wathne (@DavyWathne) April 22, 2018

Jeg har respekt for at dommeroppgaven kan være vanskelig og til tider tøff. Men man må kunne stille krav til de som skal være Norges beste dommere! — Bendik Hareide (@BHareide) April 22, 2018

Hvorfor skal Hestad legge seg der, Hafsås? Tenk litt, da. Er så utrolig dårlig dømt. — Joachim Baardsen (@JoachimB39) April 22, 2018

Tragisk dømming - pinlig!! — Dag Solheim (@DagPost) April 22, 2018