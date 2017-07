Molde leier ut keeper til 1.-divisjonsklubb

MOLDE (Rbnett): Onsdag ble det klart at Molde leier ut målvakt Neydson da Silva til Elverum ut sesongen. Det bekrefter MFKs keepertrener Per Magne Misund til Rbnett.

– Han leies ut til Elverum ut denne sesongen. Han reier nedover i neste uke, men er tilgjengelig for oss i de to siste kampene før sommerferien, sier Misund til Rbnett.

Da Silva var aktuell for et utlån også før årets sesong, men siden klubben ikke fikk inn en annen målvakt ble han værende i Molde som annenkeeper. Nylig signerte Mathias Eriksen Ranmark for MFK, som nå har gitt da Silva muligheten til å bli utleid.

– Har ekstremferdigheter

– Neydson trenger kamper på et førstelag. OBOS-ligaen er midt i blinken for ham. Han er mer enn god nok for å spille der. Han har noen ekstremferdigheter som Elverum skal få nytte av. Samtidig har han noen utfordringer som vil bli bedre om han får jevnlig førstelagsfotball, sier Misund.

I et intervju med Rbnett før årets sesong, var også da Silva selv klar på at han ønsket å prøve seg på et høyere nivå enn 3. divisjon med Molde 2.

– Jeg har hatt bra utvikling de siste åra, og jeg føler jeg trenger mer spilletid på et høyere nivå. Jeg har snakket med trenerne, som også er enige i at jeg kan ta et steg opp. De vil jo at jeg skal utvikles. Jeg er veldig klar for å spille i en bedre divisjon enn 3. divisjon, sa da Silva.

Tilgjengelig mot Aalesund og Strømsgodset

20-åringen har vært på benken i samtlige av Moldes eliteseriekamper denne sesongen. Cupkampen mot Volda i første runde er hans eneste kamp for MFKs A-lag denne sesongen. I tillegg har han spilt fem kamper for Molde 2.

Da Silva blir ikke formelt spilleklar før overgangsvinduet åpner 20. juli, og er derfor tilgjengelig for Molde i de to siste seriekampene (Aalesund og Strømsgodset) før eliteserielagene tar sommerferie.

Elverum ligger for øvrig nest sist i 1. divisjon, med 13 poeng på de første 15 kampene. 37-åringen Fredrik Tervaniemi har stått i målet for Elverum i vårsesongen.