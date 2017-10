Molde leder an i medaljejakten etter sliteseier

fotball

MOLDE-HAUGESUND 1–0

– Jeg er skuffet, spesielt over at vi ikke har nok gode sjanser. Vi ville gjerne ha noe ut av denne kampen. Da kunne vi ha kjempet om medalje, sa Haugesunds Liban Abdi til Eurosport etter kampslutt.

– Vi ble litt passive og defensive i 2. omgang, men det handlet om tre poeng for oss. Det fikk vi, og det får vi si oss fornøyd med, sa Moldes Vegard Forren.

Resultatet gjør at Molde fortsatt fører an i sølvkampen i Eliteserien, spesielt fordi Sarpsborg bare klarte 3-3 mot Sogndal. Moldenserne har tre poeng ned til sarpingene på tredjeplass.

Fire runder gjenstår av sesongen.

Corner og mål

Babacar Sarr sørget for kampens eneste mål etter en knapp halvtime. Fredrik Aursnes svingte inn en corner fra venstre, og Sarr stanget ballen inn i nettmaskene via bakken.

Resultatet gjør at Haugesund blir stående på 39 poeng, fem poeng bak Sarpsborg. Dermed svinner medaljehåpet.

Molde har igjen kamper mot formsterke Vålerenga (b), Kristiansund (h), Lillestrøm (b) og det som kan være en helt avgjørende kamp om sølvet mot nettopp Sarpsborg (h) i siste serierunde.

Knepent

FKH-spillerne kjempet for utligning etter pause, men det holdt ikke for bortelaget. Eirik Horneland kastet innpå både Marko Cosic, Sondre Tronstad og Frederik Gytkjær i jakten på poeng, men trioen maktet ikke å bidra til nettsus. Tronstad kom til en sjanse på heading like fra slutt, men hodestøtet ble ikke godt nok.

Molde lå dypt og kontret med få spillere mot tampen. Et lite FKH-trykk til tross, gjestene holdt altså unna.

Haugesund har igjen Brann (h), Strømsgodset (b), Tromsø (b) og Kristiansund (h).

– Vi må ta tre poeng mot Brann. Jeg gleder meg til kampen allerede, sa FKH-spiller Abdi om møtet med bergenserne i neste match.