Molde-keeper skal trene med 1. divisjonsklubb

MOLDE: Molde Fotballklubbs målvakt Neydson da Silva er aktuell for den nyopprykkede 1. divisjonsklubben Elverum. Det bekrefter agent Sverre Mauseth overfor Rbnett.

– Neydson skal til Elverum for å vise seg fram noen dager denne uka. Det er også planen at han skal spille en treningskamp mot Raufoss torsdag. Det kan bli aktuelt med utleie denne sesongen, sier Mauseth.

Opprinnelig fra Brasil

20-åringen, som opprinnelig kommer fra Brasil, ble hentet til MFK fra Ekko/Aureosen i 2011. Han har spilt en rekke kamper i 2. divisjon. Keeperen debuterte i eliteserien da han ble byttet inn for Ethan Horvath i sluttminuttene hjemme mot Start i november 2015.

– Jeg har mange tanker om neste sesong. Det er mye spennende på gang, så vi får se. Det er jo en del diskusjon rundt keeperplassen i Molde, og jeg vet egentlig ikke så mye om hvor jeg står, sa Neydson da Silva til Rbnett i romjula.

Utelukker ikke klubbskifte før 2017-sesongen

– Jeg har hatt bra utvikling de siste åra, og jeg føler jeg trenger mer spilletid på et høyere nivå. Jeg har snakket med trenerne, som også er enige i at jeg kan ta et steg opp. De vil jo at jeg skal utvikles. Jeg er veldig klar for å spille i en bedre divisjon enn 3. divisjon, sa da Silva.

Molde fortsatt ikke enig med Barli

Elverum vant 2. divisjon avdeling 2 i fjor foran Hamkam og Hønefoss. Molde 2 endte på tolvteplass og var ett av sju lag som rykket ned til nye 3. divisjon. Elverum-trener Tore Fossum har den 36 år gamle svensken Fredrik Tervaniemi som førstevalg. Vegard Granvold Berntsen (26) er også i stallen.

Andreas Linde blir førstekeeper i Molde etter Ethan Horvaths overgang til Club Brugge. Ranheim-målvakt Even Barli (25) har fått et tilbud fra MFK, men partene er fortsatt ikke enige om detaljene i den personlige kontrakten.