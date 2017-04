Molde-kapteinen før møtet med Bendtner: – Han vet nok ikke hvem vi er

Til helga er det igjen klart for storoppgjøret mellom Rosenborg og Molde på Lerkendal stadion. I Trondheim har Nicklas Bendtner stjålet mange overskrifter etter sin ankomst, og den danske stjernespissen har scoret i begge sine to eliteseriekamper så langt.

Det har gitt tabelltopp med seks poeng så langt – like mange som Molde. Det er dermed duket for en tidlig toppkamp lørdag, og MFK-kaptein Ruben Gabrielsen innrømmer at det blir viktig å stoppe trøndernes nye spissyndling for å få med seg poeng fra Trondheim.

– Han har vært god. Han er en luring, så jeg skal være veldig observant og følge med på ham. Men de har veldig mange andre gode spillere også. Det gjelder å være obs på mange av dem. Samtidig skal vi tørre å være oss selv. De skal også følge med oss. Det kan bli en veldig fin kamp, sier Gabrielsen til Rbnett.

– Han vet ikke hvem vi er

Han bryr seg ikke om at det skrives side opp og siden ned om Nicklas Bendtner i flere av landets medier. MFK-kapteinen tror heller ikke dansken vet hvem verken Ruben Gabrielsen eller Stian Rode Gregersen er – stopperduoen han trolig møter i lørdagens kamp.

– Nei, det vet han nok ikke. Jeg tror han driter i det også. Jeg håper i alle fall det. Jeg tror han tenker på helt andre saker. Han tenker på å score mål, ikke på hvem han spiller mot, tror Gabrielsen.

– Jeg tenker på å hindre mål, så da tenker jeg også på hvem jeg spiller mot. Jeg konsentrerer meg nok mer om ham, enn det han gjør om meg. Det er sikkert, fortsetter han.

Møter landsmannen

Christoffer Remmer er Moldes eneste danske spiller. Høyrebacken kom til Molde i fjor sommer, og har spilt begge de to første seriekampene så langt i år. Nå ser han fram til å få bryne seg på landsmannen på Lerkendal.

– Han er en stor person. Han er jo kjent fra sin tid i Premier League, og for alle sine gode kamper på landslaget. Der har han virkelig vært god. Han har vært i noen store klubber, så han har jo et kjempenavn. Han er en dyktig spiller. Det er ikke tvil om at det er flere dansker som følger med i den norske eliteserien nå, slår Remmer fast.

– Ble du overrasket da han signerte for Rosenborg?

– Ja, det ble jeg. Mest positivt overrasket. Han er en dyktig spiller, og han passer til deres spillestil. Nå har han scoret noen mål, og jeg tror han kommer til å gjøre flere mål. Jeg tror det er godt for både ham og eliteserien, at han er i Rosenborg nå. Det er jo kjekt at det er flere dansker som følger med her oppe. På den måten er det fint for alle, sier Remmer.

MFK-forsvareren er forberedt på at det kan bli noen dueller mot den 1,94 meter høye RBK-spissen.

– Hvis de får slått noen innlegg, så tror jeg nok han vil legge seg over på meg. Det kommer helt sikkert til å bli i løpet av kampen. Han er best inne i boksen. Og det er det vi skal passe på. Så må vi sørge for å markere ham. Da blir det en oppgave mellom alle oss i forsvaret å få kommunisert, og følge med hvor han legger seg. Men det kommer nok til å bli noen dueller, sier Remmer.

– Tidlig toppkamp

Selv om MFK står med seks poeng så langt, var det en langt fra imponerende prestasjon som sørget for seier mot Lillestrøm på onsdag. Flere karakteriserte det som et «ran» at Molde stakk av med poengene da Stian Rode Gregersen banket inn 2–1 på overtid.

– Vi viser karakter ved å vinne der, ettersom vi ikke spiller noen god kamp. Jeg syns det vi gjør er et ran, men de poengene teller de også. De er viktige, sier Ruben Gabrielsen.

– Hvordan skal dere få med dere poeng fra Trondheim?

– Vi må tørre å være oss selv. Nå har vi hatt en krigekamp i Kristiansund, så hadde vi en kamp mot Lillestrøm hvor vi leverer under pari. Nå er vi klare for å spille litt moldefotball igjen. Vi skal holde litt på kula, og bruke fart og kreativitet oppe på topp, sier Gabrielsen som ikke tror det er noen ulempe at Molde har en svak spillemessig prestasjon med seg fra oppgjøret mot LSK.

– Kampen mot Rosenborg kommer på et gunstig tidspunkt. Vi har all mulig motivasjon til å spille den kampen. Vi har to gode resultater bak oss. Selvtilliten i gruppa er der. Vi bare gleder oss. Det er ikke så mye mer å si egentlig. Det er 20.000 på tribunen, Rosenborg på motsatt banehalvdel og det blir bare artig. Det er vanskelig å spå hvordan kampen blir, sier han.

Også Remmer ser fram til sitt første møte med Lerkendal stadion.

– Det er en tidlig toppkamp. Den er viktig. Vi har fått en god start, noe de også har gjort. Det blir spennende å se. Vi satser på å gjøre samme prestasjon som i de to første kampene. Så skal nok resultatet komme. Og vi går inn til kampen med en positiv følelse. Vi har selvtillit i laget. Vi føler vi kan gjøre en forskjell, sier dansken.