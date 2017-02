Molde-kapteinen: – Glad for å bli i klubben

Molde – Tromsø 2–1

AKER STADION (Rbnett): Molde og Tromsø møttes til treningskamp tirsdag kveld. Kampen bar preg av at det ikke er helt alvor enda, og selv om Tromsø ga MFK kamp vant hjemmelaget greit mot gjestene fra nord. Kaptein Ruben Gabrielsen, som i går signerte ny avtale med klubben, beskriver det som en grei gjennomkjøring, men understreker at ting kan og bør gjøres bedre inn mot seriestart.

– Vi vinner på en dårlig dag, noe som er viktig å ta med seg. Det er en viktig egenskap. Vi burde nok kontrollert kampen mer, men alt i alt ble det en grei gjennomkjøring, forklarer Gabrielsen til Rbnett etter kampen.

Baklengsmålet burde vært avverget

Bare minuttet etter at Ottar Magnus Karlsson satte inn 2–0, satte Thomas Lehne Olsen inn reduseringen. Scoringen tar Gabrielsen på sin kappe.

– Scoringen burde vært avverget, og hvordan jeg løste den situasjonen er ikke bra nok av meg. Heldigvis er vi fortsatt i sesongoppkjøringen, så det er feil man må prøve å riste av seg og lære av. Sånne ting skal ikke skje i sesong, sier han.

Manager Ole Gunnar Solskjær mener det viktigste med dagens kamp var at laget slo et annet godt eliteserielag, og forklarer også hvorfor gjestene tok mer og mer over i den andre omgangen.

– Det var mye bra. Spesielt den første omgangen var god. Vi spilte med stort trykk i spillet, og skapte flere brukbare sjanser. I den andre omgangen ble det en litt annen type kamp. Da hadde vi mindre fysikk på banen, og de var mer robuste enn oss. Men vi forsvarte oss godt. Joona Toivio har blant annet en redning på streken. Det viktigste var at vi fikk en seier mot et eliteserielag som kommer til å kjempe over midten på tabellen. Tromsø er et godt lag, sier Solskjær.

Kapteinen blir med i tre nye år

Mandag ble det klart at Molde-kaptein Gabrielsen har signert en ny treårs-avtale med klubben. Det tvilte han ikke et sekund på om han skulle gjøre.

– Valget var enkelt. Jeg gjorde det fordi at jeg har stor tro på klubben og spillerne vi har i garderoben her. Vi har noe bra på gang. Det er en ung og god stall, noe som gjør at også jeg vil utvikle meg videre her over de neste årene. Det vil være med på å gjøre meg til en bedre spiller, som igjen vil være med på å åpne opp muligheter for spill i utlandet, ved en senere anledning, sier han.

– Det var ingen konkret interesse fra utlandet på dette stadiet?

– Det vet jeg egentlig veldig lite om. Jeg har ikke hørt noe spesielt, så da var det egentlig aldri noe tema da den nye avtalen kom på bordet, sier han.