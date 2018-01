Molde kan tjene mange millioner på Elyounoussi

fotball

MOLDE: Administrerende direktør Øystein Neerland i Molde Fotball bekrefter overfor Rbnett at Molde har krav på en avtalt prosent av et eventuelt videresalg. Han vil ikke kommentere hvor stor del av summen det er snakk om.

Ved tidligere store overganger har norske klubber forhandlet fram 10-15 prosent av videresalg. En slik avtale kan med andre ord gi Molde en ekstraordinær inntekt på flere titalls millioner kroner.

Solgt til Basel for 30 millioner

23-åringen ble solgt fra Molde til Basel for nærmere 30 millioner kroner i 2016. Da gikk deler av overgangssummen til Sarpsborg og agenthonorar. Molde betalte seks millioner for Elyounoussi i 2014 og skal allerede ha tjent rundt 15 millioner på landslagsspilleren.

I Sveits har angriperens karriere tatt fullstendig fyr og nå tror mange han kan bli tidenes dyreste norske fotballspiller. Foreløpig har Tore André Flos overgang verdt 165 millioner fra Chelsea til Rangers den rekorden.

Ønsket av Premier League-klubber

Ifølge VG tror sveitsiske eksperter Elyounoussi kan bli solgt for nærmere 200 millioner kroner. Det hevdes at klubber som Leicester, Southampton og Crystal Palace er blant interessentene.

- Det kan være så mye som 20 millioner euro. Og man vet aldri med Premier League, der er pengebruken så vill at det kan gå enda høyere, sier Oliver Gut til VG. Han følger klubben tett for avisa Basler Zeitung.

Basel solgte nylig midtstopperen Manuel Akanji til Borussia Dortmund for 200 millioner kroner.

Elyounoussi: - Basel krever 300 millioner

– De anser meg som mer verdt enn det han gikk for. Han var blant de beste her, men en angrepsspiller er alltid litt mer verdt. Det jeg har hørt fra ledelsen, er at de vil ha minst 30 millioner euro. Det er vanvittige summer man snakker om, men det er det de forventer, for de sier at de ikke klarer å erstatte meg hvis jeg skulle dratt nå, sier Elyounoussi selv til VG.

Han står med fem mål og ti assist i Super League denne sesongen.

Basel skal møte Manchester City i åttedelsfinalen i Champions League i februar.