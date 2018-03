Molde-juvelen matchvinner i ellevilt drama da G19-landslaget sikret EM-plass

fotball

Skottland G19 - Norge G19 4–5

Det ble et drama av de helt sjeldne da det norske G19-landslaget spilte den siste og avgjørende kampen i eliterunden av EM-kvalifiseringen tirsdag.

Etter tap for Nederland (1–6) og seier over Tyskland (5–2), måtte de norske guttene slå Skottland i den siste kampen - samtidig som Tyskland tok poeng mot Nederland. Og kampen ble som tatt ut av en Hollywood-produksjon, med Molde-spillere i hovedrollene.

Helomvending

Før pause hadde Erling Braut Håland satt inn både 1–0 og 2–0. Nederland lå samtidig under mot Tyskland, og Norge hadde en fot i sommerens EM-sluttspill.

Men så snudde det helt.

Fem minutter etter hvilen startet skottene opphentingen ved Kerr McInroy. Et kvarter senere hadde kampen snudd fullstendig, Skottland hadde scoret ytterligere tre ganger og ledet plutselig 4–2.

I tillegg hadde Nederland utliknet mot Tyskland i den andre kampen.

Håland avgjorde

Åtte minutter før slutt ga Jens Petter Hauge det norske laget et ørlite håp da han reduserte til 4–3. Men bare fire minutter seinere satte innbytter Eman Markovic inn 4–4, og det var full fyr i kampen igjen. Samtidig ledet tyskerne 3–1 over Nederland, og Norge trengte bare én scoring til for å sikre EM-plassen.

På overtid pekte dommeren på straffemerket, og Moldes stortalent Erling Braut Håland stilte seg opp for å skyte sitt andre straffespark for dagen. Den satte 17-åringen i mål, og dermed vant Norge 5–3 etter en spinnvill fotballkamp.

Samtidig ble EM-billetten sikret ettersom Nederland tapte sitt oppgjør. Håland scoret for øvrig to ganger da Norge slo Tyskland 5–2.

G19: NORGE ER VIDERE TIL EM!!! FOR EN SNUOPERASJON! VI VINNER 5-4!! pic.twitter.com/ZCA2WaBbSg — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 27, 2018

Norges lag: Julian Faye Lund - Nicholas Mickelson, Leo Skiri Østigård, Tord Salte, Tobias Borchgrevink Børkeeiet, John Kitolano - Hugo Vetlesen, Tobias Hammer Svendsen (Ulrik Fredriksen fra 79.) - Simen Bolkan Nordli (Eman Markovic fra 61.), Erling Braut Håland, Ola Brynhildsen (Jens Petter Hauge fra 73.).