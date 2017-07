Molde-helten om utvisningen: – Helt ærlig så mistet jeg det litt

AKER STADION(Rbnett): Thomas Amang har slitt mye med skader tidligere i sesongen, men satte inn årets første scoring kom da det gjaldt som mest.

– Det var helt fantastisk å kunne komme inn å redde poengene for laget. Jeg fikk en god ball inne på fem meter av Mido(Diop), og fikk sendt av gårde en avslutning. Heldigvis gikk den inn, sier han til Rbnett i intervjusonen like etter kampslutt.

– Vi hadde god kontroll tidligere i kampen, men så raknet det litt på slutten. Det å da få den forløsende scoringen på overtid var ubeskrivelig, fortsetter han.

Feiret på seg det røde kortet

Spissen ble så glad i feiringen at han rev av seg drakten og fikk sitt andre gule kort for kvelden. I følge spissen selv glemte han i all gledesrusen at han allerede hadde fått ett tidligere.

– Helt ærlig så mistet jeg det litt. Jeg tenkte ikke over at jeg allerede hadde fått det gule kortet, og da sesongens første scoring kom på overtid der, klarte jeg ikke å styre meg, forklarer han.

Ole Gunnar Solskjær var lite fornøyd med utvisningen til den unge spissen, og irriterer seg over at han må klare seg uten ham neste helg mot Aalesund. – Det er fullstendig unødvendig. Han vet det selv, og det er det dummeste gule kortet en spiller kan få. Man ber om kort når man gjør det der. Nå blir det fort litt tynt på benken, også neste helg. Det er unødvendig, sier manageren.

Molde slet mer og mer utover i den andre omgangen, og det var vanskelig for Amang å se fra benken at Viking tok fullstendig over kampen.

– Etter det første målet kom, begynte de å ta mer og mer over. De satte oss under press og skapte problemer. Men vi får heller fokusere på det som var bra i dag, og konsentrere oss om neste kamp, som er den siste før sommeren, sier han.

Har slitt tidligere i år

Når spissen har vært skadefri har det vært lenge mellom mulighetene han har fått av Ole Gunnar Solskjær. Det jobber han for å endre, og håper at kveldens bidrag skal være med å snu det.

– Jeg har slitt litt i år, og ikke fått all verdens med spilletid. Nå håper jeg å holde meg skadefri, og å fortsette å score for klubben. Jeg tror nok dette målet vil være med å hjelpe meg mye fremover. Det var deilig for selvtilliten, forklarer han.

Nå som scoringskontoen er åpnet, har den unge spissen et mål om å spille seg inn på laget.

– Målet mitt er å spille meg inn til fast plass på laget, det er klart. Jeg vil spille og bidra mest mulig, sier han.