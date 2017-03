Molde håper å selge 1400 sesongkort de neste ukene

Markedsdirektør Oddvar Talset opplyser at MFK har solgt 5600 sesongkort hittil i år. Det er 1000 færre enn på samme tid i fjor.

– Det er viktig å understreke at serien i år starter nesten tre uker senere, og at vi derfor allerede hadde spilt kamper på denne tiden fjor. Vi både erfarer og forventer at salget tar seg opp nå de siste ukene før seriestart, sier han til Rbnett.

Vil selge 7000

Talset sier at mange kjøper sesongkort før seriestart, men at MFK ikke lar seg stresse over at årets salg foreløpig ligger bak fjoråret.

– Hadde vi hatt tre hjemmekamper tidlig, hadde det vært viktigere å få solgt flere sesongkort til seriestart. Nå har vi en hjemme og to borte den første uken. Det forventes at flere, da spesielt privatpersoner, kjøper sesongkort også etter den første hjemmekampen er spilt 5. april, sier han.

I fjor solgte MFK totalt 6800 sesongkort. Nå har klubben en ambisjon og et mål om å lande på 7000.

– Gjør dere noe spesielt for å få opp salget ytterligere?

– Det jobbes konstant med markedsføringen av sesongkort inn mot seriestart. Det betyr mye for laget å få fulle tribuner på Aker Stadion. Det er også viktig for regionen, da kunden gjennom Prosjekt Tilhørighet støtter en valgfri organisasjon med tilsvarende sum. Og så er det selvfølgelig positivt for kjøper

som slipper å stå i kø og er sikret plass, sier Talset.

– Det har nettopp blitt frigjort en del seter på nordsiden. De som ikke har kjøpt sesongkort ennå, har derfor fremdeles mulighet til å sikre seg veldig gode plasser, legger han til.

– Perfekt oppladning

I forbindelse med årets seriestart, inviterer MFK til kick off på Bjørnsonhuset fredag 31. mars.

– Dere la ut 800 billetter til salgs for en liten måneds tid siden. Hva er status?

– Jeg har ikke eksakte tall, men vil tippe at det er solgt rundt 350 billetter.

– Hvor mange håper dere å få solgt?

– Vi bør selge minimum 600. Det kommer til å bli en helt fantastisk kveld med lettbeint stemning. Selv gleder jeg meg voldsomt til den musikalske biten. Red Hot på scenen er alltid en suksess. Frank og Tolle og Perler for svin kommer også. Knut Marius skal være veldig aktivt med! Dette blir ikke en normal konsert, men med et repertoar som er rettet mer mot MFK og blå hjerter, noe jeg er helt sikker på at fansen vil sette pris på.

Talset ser også frem til Alexander Schau og Thomas Aune, kjent fra Podkasten «Fotballklubben», som får besøk av Ole Gunnar Solskjær og Ulrich Møller i sofaen. De har lovet mange gode historier.

– Jeg håper publikum ser på kvelden som en sjelden og god mulighet til å komme i ordentlig stemning rett før det braker løst. Dette blir en perfekt oppladning til kampen mot Kristiansund dagen etter, avslutter Talset. Billettene til Bjørnsonhuset selges på nett, samt hos Sport 1 Molde/Tomra og Mix i Storgata.