Molde-gutta herjer på G18-landslaget – sto for fem av sju scoringer!

fotball

Albania–Norge 1–7

Det haglet inn mål bak den albanske keeperen da det norske G18-landslaget knuste vertsnasjon Albania hele 7–1 i EM-kvalifiseringen tirsdag.

Molde-spillerne Erling Braut Håland, Tobias Hammer Svendsen, Eman Markovic og Leo Skiri Østigård startet alle kampen. Da laget slo Montenegro i forrige uke, scoret Håland, Markovic og Svendsen Norges tre mål. Da de tapte 1–2 for Ukraina lørdag, var det Håland som sto for Norges scoring.

Mot Albania scoret han i sin fjerde landskamp på rad, og satte like greit inn to baller i nettet. Han sørget for å snu kampen etter at Albania tok ledelsen 1–0. Eman Markovic la på til 3–1, og satte også inn sitt andre mål i andre omgang. Da sto også Leo Skiri Østigård for ett av Norges mål.

Christian Borchgrevink og Sebastian Pedersen scoret de to øvrige målene for Norge.

Seieren sørget for at Norge endte på andreplass i puljen bak Ukraina, og dermed er laget videre til eliterundene i EM-kvalifiseringen. De kampene spilles neste år.