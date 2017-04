Molde-duo kan rekke VIF-kampen

MOLDE: Andre påskedag er det igjen klart for eliteseriefotball på Aker stadion. Molde tar imot Vålerenga til sin andre hjemmekamp for sesongen. MFK har hatt flere spillere ute med skade den siste tida, men ifølge manager Ole Gunnar Solskjær kan han snart stryke et par navn fra skadelista.

– Det er ikke noen nye på skadelista i alle fall. Isak (Ssewankambo) er på vei tilbake.

– Kan han bli aktuell til kampen mot Vålerenga?

– Ja, det kan han. Også Amidou Diop er på vei tilbake fra skade og trener med laget nå.

Diop operte det ene kneet før jul, og har ikke spilt noen av treningskampene eller seriekampene til nå i år. Ssewankambo pådro seg en muskelskade i en U21-kamp rett før seriestart.

Klar for VIF-utfordringen

Mattias Moström og langtidsskadde Sonni Nattestad er de eneste spillerne som ikke er aktuelle for kampen mot Vålerenga.

– Det ser veldig bra ut nå. Nå har vi seks poeng fra de tre første kampene, og har muligheten til å vise oss fram hjemme mot Vålerenga på mandag. De kommer med flere utfordringer. De er et teknisk lag som spiller hurtig fotball. De kommer til å gi oss utfordringer, men vi kommer til å gi dem det samme, sier Solskjær.

Kampen spilles klokka 18 på Aker stadion mandag.