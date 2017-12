Molde dropper Dubai-leir i vinter: – Straks fotballaget skal dit, får dette stor oppmerksomhet

fotball

MOLDE: Før de to foregående sesongene har Molde Fotballklubb vært på treningsleir i Dubai før sesongstart. Foran fjorårets leir skulle egentlig svenske Malmö være med, men etter sterke reaksjoner fra lagets supportere valgte klubben å avlyse turen.

Mandag ble det klart at Rosenborg hadde planlagt treningsleir i Dubai på nyåret. Det fikk trøndernes supportere til å reagere, og supportergrupperingen Kjernen var blant dem som rettet kraftig kritikk mot klubben. Klokka 11 tirsdag hadde RBK pressekonferanse, hvor det ble opplyst at klubben avlyser omstridte treningsleiren.

– Det er slik at mange land i verden styres annerledes enn Norge, og med et styresett som er utfordrende. Jeg mener vi ikke nødvendigvis skal la være å reise til land som har et annet styresett eller sågar har brudd på menneskerettighetene. Norsk industri er storstilt i området, og man ser at norske selskaper og reiselivet er aktive i Dubai. Mange nordmenn har arbeidsplassen sin i Dubai. Så er det litt sånn at fotballen får det i ansiktet med en gang, sier Molde-direktør Øystein Neerland til Eurosport.no.

– Straks fotballaget skal dit, får dette stor oppmerksomhet, og kortet med menneskerettigheter blir dratt frem. Jeg tror ikke vi løser noe med å ikke reise til land som har et regime som dette, fortsetter han.

Til Spania

Neerland mener MFK har hatt godt utbytte av leirene i Dubai, men ifølge eurosport.no er det ikke på grunn av kontroversene rundt De forente arabiske emirater som er grunnen til at MFK dropper Dubai-reise i 2018. I stedet skal Molde to ganger på samling i Spania.

– Det var gode forhold å trene i sånn sett, og en effektiv logistikk. Vi bodde litt utenom byen og holdt oss der. Det opplevdes fredelig og bra, og vi fikk spille mot gode nordiske lag. I år blir det et litt annet opplegg. Det tar lang tid å reise ned til Dubai, og nå ønsker vi en kortere reise, sier Neerland til Eurosport.no.