Molde-direktøren bekrefter: Solskjær-henvendelse fra Norges Fotballforbund

Det bekrefter administrerende direktør i Molde Fotball, Øystein Neerland, til Rbnett onsdag kveld.

– Det som er fakta er at vi har fått en henvendelse fra NFF der de har bedt om tillatelse til å snakke med Ole Gunnar. Det har vi sagt ja til, sier Neerland til Rbnett.

Henvendelsen skal ha kommet for få dager siden.

Tror Solskjær fortsetter i Molde

Norges Fotballforbund har brukt en god stund på å finne sparkede Per-Mathias Høgmos erstatter, og flere kandidater har vært nevnt. Blant de mest hyppige navnene på ryktefronten er Ståle Solbakken, Bob Bradley og Erik Hamrén. Solbakken takket nylig nei til videre samtaler med NFF.

Neerland tror imidlertid ikke at det er Solskjær som blir Norges neste landslagssjef.

– Vi har forståelsen av at Ole Gunnar er trener for MFK også den kommende sesongen. Han har nok også tankene på MFK, sier Neerland.

Har ikke hatt styremøte

I en kommentar onsdag kveld skriver Dagbladets Morten Pedersen at Solskjær er NFFs nåværende førstevalg til jobben. Han skriver videre at Kjell Inge Røkke skal ha presset på for å gjøre om på Solskjærs kontrakt, som skal inneholde en klausul om at han kan ta landslagsjobben om muligheten er der, samt at MFK skal ha holdt et styremøte om dette tirsdag kveld.

Det avfeier imidlertid MFK-direktøren.

– Det er ikke riktig at vi har hatt et styremøte om dette. Det er helt ukjent for meg, sier Neerland.