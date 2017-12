Molde bekrefter ny Forren-kontrakt

fotball

Molde-direktør Øystein Neerland bekrefter toårskontrakten for midtstopperen overfor Eurosport.

– Han blir nok her, for vi er enige med Vegard Forren om en ny kontrakt, skriver Neerland i en sms.

29-åringen er inne i sin tredje periode med Molde, men hadde kun kontrakt ut sesongen.

Forren har ikke lagt drømmen om mer utenlandsspill på is.

– Men fokuset nå er egentlig å spille fotball og gjøre det godt igjen. Jeg vil bli aktuell for landslaget og vise at jeg kan bidra godt for Molde. Jeg ser fram til å bli med framover med tanke på ambisjonene vi har, sier Forren. (@NTB)