«Moi» om draktgesten: – Koster så lite å glede andre

SAN MARINO: Mohamed Elyounoussi og hans klubb Basel banket Benfica 5–0 på hjemmebane i Champions Leagues gruppespill sist onsdag.

Etter kampslutt fanget TV-kameraene opp en unggutt med en plakat hvor det sto: «Elyounoussi can I have your shirt».

Den tidligere Sarpsborg- og Molde-spilleren løp bort til gutten og ga ham drakten sin.

– Det koster så lite å glede andre, å gi supporterne noe tilbake, forklarer Elyounoussi, som er på plass i San Marino og torsdagens VM-kvalifiseringskamp.

Gesten ble omtalt av blant annet Champions Leagues offisielle twitter-konto.

– Etter kampen tok vi oss en runde rundt banen og takket dem som støttet oss. Da så jeg en liten gutt med en plakat som gjerne ville ha drakten mi. Jeg gikk bort, hilste på ham og ga bort drakten mi. Jeg hadde satt pris på det om jeg selv var den gutten. Det var en liten greie for min del, det å ta seg tid og gi tilbake til folk koster oss så lite.

– Hva snakket dere om?

– Han var glad og satte pris på det. Han takket for drakten. Jeg sa at det var bare hyggelig å kunne gi.

– Du fikk oppmerksomhet i sosiale medier etter den gesten?

– Ja, jeg ble tagget av Champions Leagues offisielle twitter-konto. For vår del er dette ganske vanlig. Det er alltid noen som ønsker drakter og har med plakater. Men for min del var det første gang at jeg gjorde det.

Basel vant kampen 5–0. Nordmannen startet ikke kampen, men kom på banen etter 74 minutter.