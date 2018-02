«Moi» og Basel gikk på trynet mot Manchester Citys stjernegalleri

fotball

BASEL-MANCHESTER CITY 0–4 / JUVENTUS-TOTTENHAM 2–2

Selv om det ble stortap for sveitserne, viste Mohamed Elyounoussi gode takter mot Manchester City i mesterligaens åttedelsfinale tirsdag.

Sarpingen hadde en frisk start på kampen og var involvert i åpningsminuttene da hjemmelaget ved to anledninger fant rom bak Manchester Citys forsvarsrekke.

City-keeper Ederson kom på halvdistanse begge gangene, men hjemmelaget sviktet i det avgjørende avslutningsøyeblikket. Etter 12 minutter ropte hjemmefansen på straffe da Nicolás Otamendi hindret Dimitri Oberlin inne i feltet, men dommer vinket spillet videre.

Deretter giret gjestene fra Manchester om og instruerte i effektivt angrepsspill. Til slutt kontrollerte gjestene inn 4-0-seier, men for «Moi» var beholdningen at han fikk vist fram noe av sitt repertoar på den største scenen innen europeisk klubbfotball.

Gündogan-stuss

Ilkay Gündogan sendte City-laget i føringen etter 14 minutter da han stusset en corner fra Kevin De Bruyne i mål.

Kun fire minutter senere doblet laget ledelsen da Bernardo Silva fikk ballen ute til høyre inne i straffefeltet. Portugiseren sendte ballen over fingertuppene til Basel-keeper Tomás Vaclík og i mål, mens storscoreren Sergio Aguero økte til 3-0 etter 23 minutter.

Argentineren ladet skuddfoten fra rundt 25 meter, og ballen snek seg inn til høyre for Vaclík.

De Bruyne, som er i praktslag for tiden, hadde muligheten til å øke til 4-0 etter 37 minutter da han forsøkte seg på en volley, men belgierens forsøk endte på nettaket fremfor i nettet.

Gündogan-kanon

Elyounoussi fortsatte å imponere etter pause, og etter 49 minutter var 23-åringen svært nære å redusere.

Den tidligere Sarpsborg 08- og Molde-spilleren prøvde lykken fra 25 meter. Ballen var på vei mot Edersons venstre hjørne, men brasilianeren hentet fram et tigersprang og slo ballen til corner.

Etter 53 minutter fant imidlertid Gündogan nettmaskene da han også prøvde lykken. Tyskerens skudd fra distanse endte opp helt oppe i Vaclíks venstre hjørne, utakbart for den tsjekkiske sisteskansen.

Elyounoussi fikk en ny god mulighet til nettkjenning etter 69 minutter da han enkelt gikk av Otamendi, men skuddforsøket ble nok en gang reddet av Ederson.

Resultatet gjør utgangspunktet for Basel nærmest umulig før returoppgjøret i Manchester.

Sterkt Totteham-resultat

Gonzalo Higuaín vant duellen mot Harry Kane, men Christian Eriksen ordnet 2-2 for Tottenham mot Juventus i første kamp i mesterligaens åttedelsfinaler tirsdag.

Higuaín hadde satt ballen i nettet to ganger før det var spilt ni minutter, det siste målet kom fra straffemerket.

Kane spilte seg opp og fikk nettsus etter 35 minutter, men fikk se spisskonkurrenten få sjansen fra straffemerket igjen rett før pause. Denne gangen smalt imidlertid forsøket i tverrliggeren og ut.

Målene fra første omgang så ut til å bli kampens beholdning, til tross for at sjansene satt løst også etter pause. Med et drøyt kvarter steg imidlertid Christian Eriksen fram på et frispark.

Dansken fikset 2-2, noe som førte til at det er Tottenham som har bortemålsregelen på sin side før returoppgjøret i London om tre uker.

